Bahçeli’yi MHP’liler Çamlıca gişelerinde karşıladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’a geldi. Bahçeli’yi partililer Çamlıca Gişelerinde karşıladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 18.20 sıralarında karayoluyla İstanbul’a geldi. Partililer Bahçeli’yi Çamlıca gişelerinde karşıladı. Makam aracıyla İstanbul’a gelen Devlet Bahçeli, kendisini bekleyen partililerin yanında durdu. MHP’lilerle selamlaşarak tokalaşan Bahçeli’nin elini bazı partililerin öptüğü görüldü.

Selamlaşmanın ardından aracına binen Bahçeli, Bakırköy’de bir iftar programına katılmak üzere yola çıktı.

