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Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

22.10.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazlık sinemaların popüler olduğu zamanları hatırlıyor musunuz? Eminiz çoğumuz hatırlamıyor. Bizler ne yazık ki açık havada film izleme keyfini yakalayamadık. Bir dakika daha düşünelim. Yakalayamadığımızı sanıyor da olabiliriz. Bahçenizde de kullanabileceğiniz bir projeksiyon perdesiyle bu nostaljiyi devam ettirmeye ne dersiniz?

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Film izlemek için rutinlerimiz belli. Bilgisayarlarımızdan ya da televizyonlarımızdan istediğimiz her filmi her an izleyebiliyoruz. Haliyle de sinemaya gitme alışkanlığımız azaldı. Ne olursa olsun, büyük ekranın verdiği hazzın da yeri bir başka. Sinemaya gitmeye vaktiniz yoksa evinizi sinemaya çevirebilirsiniz. Evinizi derken bütün evinizi demek istedik, bahçeniz dahil. Eğer bir de projeksiyon cihazınız varsa işiniz daha da kolay. Tek ihtiyacınız dış mekana da uygun bir perde. Projeksiyon perdesi kumandalı mı olsun, kolay taşınabilir mi olsun diye soru işaretleriyle uğraşmak da istemiyor olabilirsiniz. Bahçenizde de kullanabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi modellerini bir araya getirdik, birlikte inceleyelim mi?

  1. Büyük ekranda bütün ayrıntıları görmek isteyenlere

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Elite Screens Yardmaster 2 OMS120H2 taşınabilir projeksiyon perdesi, 304 cm yani 120 inç boyutuyla neredeyse devasa sinema perdelerine meydan okuyor. Şimdiye kadar projeksiyon perdesi montajı gözünüzü korkuttuysa Elite Screens Yardmaster 2 tam size göre. Çerçeveyi açın, ayakları takın ve montajı tamamlayın. Canlı ve dinamik renklerle film izlemek sizin için daha keyifli olacak. 180 derece yatay görüş açısıyla geniş bir izleme alanı sunar. Taşıma çantasıyla perdeyi istediğiniz yere götürebilirsiniz.

Elite Screens Yardmaster 2 OMS120H2 taşınabilir projeksiyon perdesini incelemek ve satın almak için tıklayın.

  1. Unutmayın, film her perdede izlenmez

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Film izlemenin keyfini tam olarak çıkarabilmeniz için ekranınızın kalitesi çok önemlidir. Projeksiyondan gelen görüntüyü beyaz duvara yansıtırım, aman ne olacak en kötü çarşaf gererim gibi tuhaf düşünceleri hemen aklınızdan çıkarın. Dış mekanlarda kullanmak için projeksiyon perdesi alırken nelere dikkat etmeli? Elbette ayaklarının yere sağlam basmasına. MAYIO'nun 16:9 formatındaki taşınabilir projeksiyon perdesi aradığınız bütün özellikleri karşılıyor desek? İskelet sistemi sağlam, görüntü kalitesi tam olması gerektiği gibi... Sadece film izlemek zorunda da değilsiniz. Spor karşılaşmalarını, sevdiğiniz televizyon programlarını da büyük ekrandan izlemek istemez misiniz?

100 ve 120 inç seçenekleri bulunan MAYIO projeksiyon perdesini satın almak için tıklayın.

  1. Işık görüntü kalitenizi bozmasın

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Projeksiyon cihazınız var ama perdeniz olmadığı için bir köşede atılmış duruyor mu? Eksiği tamamlamanın vakti geldi. Codegen TX-18'e ne dersiniz? Poli-silikon bazlı özel kumaşıyla ışık kırılmasını önleyen perdenin siyah karatmalı arka yüzeyi de seyir keyfinizi bozmaz. Yine ön yüzdeki siyah çerçevesiyle de kontrast sağlar. Perdenin görüş açısı 160 derecedir. Tripod ayaklı bu modeli kısa sürede kurabilir, ihtiyacınız olmadığı zamanlarda toplayıp kaldırabilirsiniz. Codegen TX-18 projeksiyon perdesi özellikleri kadar hafifliğiyle de dikkatimizi çekmeyi başardı.

Codegen TX-18 projeksiyon perdesiyle eğlencenizi ikiye katlamak için hemen tıklayın.

  1. Hafif rüzgarlar film izlemenize engel olmasın

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Bahçe için alacağınız projeksiyon perdesi nasıl olmalı? En küçük rüzgarda devrilmemeli mesela. Yongke Stand 120 inç Taşınabilir Projeksiyon Perdesi'ni rüzgarlı havalarda bile kullanabilirsiniz, fırtına olmadığı sürece tabii. Yüksek kaliteli polyesterden üretilmiş perdede kırışıklık oluşmaz. Böylece görüntü kaliteni de bozulmaz. 120° yatay izleme açısı ve 16:9 en boy oranıyla bir projeksiyon perdesinde aranan bütün özellikleri taşır. 120 inç benim için büyük diyorsanız aynı modelin 100 inç olanını da tercih edebilirsiniz.

Yongke Stand 120 inç Taşınabilir Projeksiyon Perdesi'ni incelemek için hemen tıklayın.

  1. Bahçenizi eğlence alanına dönüştürün

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100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Sıralamayı en kaliteli projeksiyon perdesi modelleri ile sürdürelim. Hızlı kurulan, sizi vidalarla uğraştırmayacak olan bir seçenek arıyorsanız Sunydog projeksiyon perdesini seçenekleriniz arasına sokabilirsiniz. Tripod standı ile birkaç dakika içinde kullanıma hazır hale gelir. 160 derece izleme açısı ile perdenin etrafında rahatlıkla yayılabilirsiniz. 4K görüntü kalitesi sizin için de uygunsa diğer aşamaya geçelim. Sırada ne var? Sırada arkadaşlarınızı, eşinizi dostunuzu çağırıp eğlenceye başlamak var. Biraz mısır patlatıp içecekleri de hazırladıysanız bahçeniz evinizin en eğlenceli bölümü olacak.

Sunydog tripod stantlı projeksiyon perdesini satın almak için hemen tıklayın.

  1. Hep eğlenecek değiliz ya, bazen de çalışmak gerek

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Projeksiyon perdesi önerisi vermeye devam ederken aklımıza perdelerin sadece eğlence amaçlı kullanılmadığı geldi. Film izleyin, oyun oynayın, eğlenin ama bu perdelerin bir başka amacı da işleri kolaylaştırmak. Axino Tripod Projeksiyon Perdesi, 240 x 200 ebatlarıyla profesyonel ihtiyaçlarınızı da karşılar. Okulda ders, ofisinizde sunum yapabilirsiniz ve aynı akşam film keyfinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Işığın kırılması önleyen özel kumaşı ve arka kısmındaki karartılmış yüzey sayesinde görüntü kaliteniz bozulmaz. Bütün projeksiyon cihazları ile uyumludur.

Axino Tripod Projeksiyon Perdesi hem işinizde hem de film izleme saatlerinizde kaliteli bir çözüm sunmak için sizi bekliyor, hemen tıklayın.

  1. Bu perdeden sonra televizyon gözünüze küçük görünecek

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İstediğim yere götürebileceğim bir projeksiyon perdesi tavsiye eder misiniz, diye sorduğunuzu varsayıyoruz ve Everest Ayaklı Projeksiyon Perdesi Pseb96'yı öneriyoruz. Portatif ve demonte perdeyi kışlık evinizden yazlık evinize rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Kurulumu da en az taşıması kadar kolay. Film keyfinizi nerede olursanız olun bütün sene sürdürebilirsiniz. Projeksiyon perdeleri için özel olarak tasarlanan kumaş yapısı ışığı geçirmez ve görüntüyü dağıtmaz. 200x200 cm ölçülerindeki perdenin ekran ölçüleri de benim için yeterli diyorsanız bu modelin kullanım kolaylığını da çok seveceksiniz.

Everest Ayaklı Projeksiyon Perdesi Pseb96'yı satın almak için hemen tıklayın.

  1. Evinizden çıkmak istemeyecekseniz

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Bahçeniz çok büyükse sizin de bütün metrekareye yetecek bir perdeye ihtiyacınız var demektir. Benim için en iyi projeksiyon perdesi hangisi diye soruyorsanız 3M Outdoor Projeksiyon Perdesi 310 santimetre eni ve 210 santimetre yüksekliği ile size yeter diye düşünüyoruz. Suya dayanıklı kumaşıyla yıllarca kullanabilirsiniz. Mekanizması da perdesi kadar sağlam. Sadece bahçede kullanmak zorunda da değilsiniz. Evinizde yeteri kadar alan varsa soğuk havalarda iç mekanda da rahatlıkla kurulumunu yapabilirsiniz. Kurulum dediğimize bakmayın birkaç saniyelik iş.

Geniş bahçeler için 3M Outdoor Projeksiyon Perdesi bu sayfada, hemen tıklayın.

  1. Düşük görüntü kalitesiyle idare etmeyin

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Projeksiyon perdesi nedir, projeksiyon cihazının yansıttığı görüntüyü görüntülemeye yarayan yüzeydir. Yüzey ne kadar kaliteli olursa görüntünün de o kadar kaliteli olacağı bu tariften anlaşılıyor. Projeksiyondan aktarılan ışığı en doğru şekilde yansıtacak yüzeyi arıyorsanız LiteOut 240x200cm Tripod Ayaklı Projeksiyon Perdesi'yle aradığınız görüntü kalitesine ulaşabilirsiniz. Perdenizin kaliteli olması sadece görüntünün nasıl oluştuğunu etkilemez. Aynı zamanda da gözlerinizin ışıktan ne kadar etkileneceğini de belirler. Işığı doğru en iyi şekilde yansıtan LiteOut Tripod Ayaklı Projeksiyon Perdesi'yle ne izlerseniz izleyin gözleriniz yorulmaz.

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  1. Çift taraflı görüntü yansıtma özelliğiyle daha özgürsünüz

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    VEVOR'un 16:9 HD ekran formatındaki modeliyle listemizi tamamlayalım. Diğer perdeler gibi kolay kurulum özelliği olan bu modelin bir artısı daha var. Cihazdan yansıtmayı çift taraflı olarak yapabilirsiniz. Perdenin hem ön kısmından hem de arka tarafından ışığı aktarıp görüntüyü oluşturabilirsiniz. Bundan sonrasında projeksiyon cihazını nereye koyacağınızı siz seçebilirsiniz. Bezin kalitesinden bahsetmeye zaten gerek yok. İster oyun oynayın, ister sunum yapın, isterseniz de film izleyin; her bir kareyi en ince ayrıntılarına kadar görebilirsiniz.

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