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Bahçenize şıklık ve güzelliğin yanında rahatlığı da getirecek yemek masa ve sandalye takımları

16.05.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bahçe sezonu tam anlamıyla açılmış durumda. Bahçenize hem şıklığıyla uyum sağlayacak hem de kullanışlı ve konforlu yapısıyla rahat etmenizi sağlayacak masa ve sandalye takımı arayışında mısınız? Eğer öyleyseniz bahar ve yaz aylarının vazgeçilmezi olan bahçe masa ve sandalye takımlarını sizler için listeledik. Listemize göz gezdirmeden karar vermemenizi öneriyoruz.

Bahçenize şıklık ve güzelliğin yanında rahatlığı da getirecek yemek masa ve sandalye takımları

Mis gibi bahar kokusu eşliğinde vakit geçirmek ve bahçeli bir eve sahip olmak herkesin hayalini süsler. Çekirdek veya kalabalık ailelere uygun boyutlarda üretilen masa sandalye takımlarında ahşap, plastik, rattan veya metal gibi materyaller kullanılıyor. Ailenize ve bahçenize en uygun masa sandalye takımını belirlemek ise size kalıyor. Gelin, sizin için seçtiğimiz masa sandalye takımlarına hep birlikte göz atalım!

1. Bahçenizde şıklığı yansıtın: Lara Bahçe Takımı

Bahçenize şıklık ve güzelliğin yanında rahatlığı da getirecek yemek masa ve sandalye takımları

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Yaz sıcaklarının yaklaşmasıyla birlikte kendinizi bahçenizde soğuk içeceklerinizi yudumlarken hayal ediyor musunuz? Cevabınız "Evet." ise bahçenizin şıklığını tamamlayacak ve konforuyla rahat ettirecek Lara Bahçe Takımı'nın kalitesiyle tanışmanızı öneriyoruz. 2 adet tekli ve 1 adet ikili koltuktan oluşan bahçe takımı, orta sehpası ile birlikte yemek ve çay davetlerinde yardımınıza koşuyor. Günlük hayatta sıkça kullanacağınız bahçe takımında insan sağlığına zararlı olmayan kaliteli polipropilen malzeme yer alıyor. Geri dönüştürülebilen sert plastik malzemeden üretilen bahçe takımı, uzun yıllar boyunca sağlamlığını koruyor ve güneşten zarar görmüyor.

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2. Klasiklerden vazgeçmeyenlere: Holiday Markiz Rattan Camlı Masa Takımı

Bahçenize şıklık ve güzelliğin yanında rahatlığı da getirecek yemek masa ve sandalye takımları

"Klasik modellerden asla vazgeçmem." diyorsanız Holiday Markiz Rattan Camlı Masa Takımı tam size göre! Bahçenizin şıklığını yansıtırken aynı zamanda kalabalık ailelere yemek yeme imkânı sunan masa takımı, kaliteli malzeme yapısıyla uzun yıllar boyunca dayanıklığını ve ilk günkü görüntüsünü korumaya devam ediyor. %100 orijinal polipropilen hammaddeden üretilen masa takımı, geri dönüştürülebilir kaliteli plastikten yapılıyor. 6 kişinin rahatlıkla yemek yiyebileceği rattan masa takımı, bahçenizin en keyifli köşesinde yerini alacak!

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3. Konforu arayanlara: Olimpos Balkon & Teras Bahçe Mobilyası

Bahçenize şıklık ve güzelliğin yanında rahatlığı da getirecek yemek masa ve sandalye takımları

Konforu ve şıklığı bir arada arıyorsanız sizi böyle alalım! İki kişilik olarak tasarlanan Olimpos Balkon & Teras Bahçe Mobilyası, havuz kenarında güneşlenmek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği modeller arasında. Dilerseniz yemek yerken ya da terasta içeceğinizi yudumlarken kullanabileceğiniz masa takımı, insan sağlığına zararsız ve kolayca geri dönüşebilen polipropilen plastik malzemeden üretiliyor. Keyif yapabileceğiniz bir masa takımı arıyorsanız bu ürünü incelemeden geçmemenizi öneririz.

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4. Çekirdek aileler için: Bahçeci Antalya Bahçe Balkon Seti

Bahçenize şıklık ve güzelliğin yanında rahatlığı da getirecek yemek masa ve sandalye takımları

Çekirdek aileler için uygun olan ahşap masa takımı, konforlu ve şık görünümüyle çok beğenilen bahçe mobilyaları arasında yer alıyor. Kullanıldığı her yere estetik bir görünüm kazandıran masa takımı, bahçe ve dış mekân kullanımlarına son derece uygun. Fırınlanmış birinci sınıf gürgen ağacı kullanılarak üretilen Bahçeci Antalya Bahçe Balkon Seti, kalitesiyle uzun yıllar boyunca sağlamlığını sürdürüyor. 80x80 cm ölçülerinde masa boyutuna sahip olan takımı en fazla 4 kişi olacak şekilde kullanabilirsiniz.

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5. Sadelikten yana olanlara: Garden Bahçe Masa Seti

Bahçenize şıklık ve güzelliğin yanında rahatlığı da getirecek yemek masa ve sandalye takımları

Bahçenizde siyah rengin şıklığından ve asaletinden yararlanmak istiyorsanız sizi buraya alalım! Garden Bahçe Masa Seti, kaliteli plastik üretilmesi sayesinde dış mekân kullanımına uygun alternatifler arasında yer alıyor. Güneş ışınlarına karşı özel olarak tasarlanan ürün, uzun yıllar boyunca yıpranmaz, solmaz ve dayanıklılığını korumaya devam eder. Özellikle deniz kenarı gibi nemli bir bölgede yaşıyorsanız bahçe mobilyalarında ahşap yerine kaliteli plastik malzemelerin kullanılmasını öneririz.

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6. Kalabalık aileler için doğru tercih: VAVRATTAN Vera Rattan Yemek Takımı

Bahçenize şıklık ve güzelliğin yanında rahatlığı da getirecek yemek masa ve sandalye takımları

Kalabalık bir ailede yaşıyorsanız, bahçenizde konforu yaşayacağınız VAVRATTAN Vera Rattan Yemek Takımı tam sizlik! El yapımı olan özel ürün, "Kaliteden asla vazgeçmem." diyenlerin ilk tercihi. 9 mm rattan kalınlığı bulunan takım, şıklığıyla bahçenizi daha güzel gösterir. Her mevsimde kullanıma uygun olan ürün; yağmur, kar, güneş ışınları, çamur veya fırtına gibi dış etkenlerden etkilenmez ve sağlamlığını korumaya devam eder. Sandalyelerde kullanılan outdoor kumaş sayesinde terletme yapmayan masa takımı, yemek yerken ve bahçenizin keyfini çıkarırken en güzel anlarınıza eşlik eder.

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7. Ahşap sevenlere: MSM WOOD Katlanır Masa Sandalye Takımı

Bahçenize şıklık ve güzelliğin yanında rahatlığı da getirecek yemek masa ve sandalye takımları

MSM WOOD Katlanır Masa Sandalye Takımı; bahçe, kamp, balkon, havuz başı gibi her yerde kullanılabilen kullanışlı yapısıyla dikkat çekiyor. Yer kaplamayan ve her ortama uyum sağlayan bir masa takımı arıyorsanız bu ürün tam size göre! Hafif ve ergonomik yapısıyla kolayca kaldırılabilen ürün, hayatınızı kolaylaştırırken aynı zamanda bahçenizi güzelleştirir ve açık havanın keyfini çıkarmanıza yardımcı olur. Güneş ışınları, yağmur, çamur veya kar gibi dışarıdan gelen tüm etkilere karşı dayanıklı olan masa takımı, uzun yıllar boyunca sağlamlığını koruyarak hayatınıza eşlik eder.

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8. Her ortama uyum sağlayan: Theia Mermer Desenli Masa Takımı

Bahçenize şıklık ve güzelliğin yanında rahatlığı da getirecek yemek masa ve sandalye takımları

İster dış ister iç mekânlarda kullanabileceğiniz masa takımı, modern görünümü sevenlerin ilk tercihleri arasında bulunuyor. 130x70 cm boyutlara sahip olan ürün, sağladığı geniş alan sayesinde 6 kişinin yemek yemesine imkân tanıyor. Metal malzeme kullanılarak üretilen sandalyeleri, bahçe ve havuz kenarı gibi dış mekânlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Demonte olarak gönderilen ürünü kurulum kılavuzundan yardım alarak kolayca kurabilir ve hemen bahçe havasının tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz. Sağlam ve modern görünümlü bir masa takımı arıyorsanız bu ürün tam size göre!

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9. "Rahatıma düşkünüm." diyenlere: Garden Store Vera İkili Oturma Grubu

Bahçenize şıklık ve güzelliğin yanında rahatlığı da getirecek yemek masa ve sandalye takımları

"Şık görünüme ve konfora önem veriyorum." diyorsanız Garden Store Vera İkili Oturma Grubu aradığınız ürün olabilir. Bahçenizi daha şık ve gösterişli bir hâle getiren masa takımı, gündelik hayatta kullanıma son derece uygun. Paslanmaz özelliğe sahip alüminyum iskeleti sayesinde dış mekân kullanımlarına oldukça elverişli olan ürün; yağmur, çamur, kar ve güneş ışınları gibi dış etkenlerden zarar görmez ve ilk günkü görünümünü korumaya devam eder. Konforlu minder yapısı sayesinde rahat etmenizi sağlayan masa takımı; yemek, kokteyl, parti ve çay davetleriniz için âdeta biçilmiş kaftan!

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10. Dar alanlar için: Meya Dekor Katlanabilir Bahçe Masası

Bahçenize şıklık ve güzelliğin yanında rahatlığı da getirecek yemek masa ve sandalye takımları

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"Bahçemin keyfini çıkarmak istiyorum ama fazla alana sahip değilim." diyorsanız Meya Dekor Katlanabilir Bahçe Masası'na bayılacaksınız. Dar alanlar için uygun olarak üretilen masa takımı, katlanabilen yapısı sayesinde kolayca kurulup kaldırılabiliyor. 50x50 cm boyutlara sahip olan ürün, portatif ve ergonomik yapısı sayesinde arabada taşınarak sizinle birlikte her yere gelebilir. Bu açıdan kamp ve doğa severlerin de sıkça tercih ettiği ürün, kaliteli ahşap malzeme yapısıyla uzun yıllar boyunca sağlamlığını korur. Su bazlı parlak cilası sayesinde yağmur ve kar gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olan ürüne göz atmanızı öneririz.

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