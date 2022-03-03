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Bahçenizi bir parti alanına dönüştürecek olmazsa olmazlar

02.03.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçe partilerini kim sevmez ki? Özellikle bahar ve yaz mevsimlerinde çoğunlukla vakit geçirilen bahçelerde keyifli hissetmemek neredeyse olanaksız. Ayrıca sevdiklerinizle hoş sohbetler yapabileceğiniz, dans edip iyi vakit geçirebileceğiniz bir bahçe partisi yapmak da oldukça iyi bir fikir. Bahçenizi şahane bir parti alanına çevirmek ise sanılanın aksine çok kolay. Peki, nasıl mı? İşte detaylar!

Bahçenizi bir parti alanına dönüştürecek olmazsa olmazlar

Bahçelerde kullanılan dekoratif eşyalar, mobilyalar, parti malzemeleri, aydınlatmalar ve parti oyuncakları ile alanlarınızı oldukça şık ve eğlenceli hale getirebilirsiniz. Yemyeşil doğanın içinde huzuru yakalarken aynı zamanda eğlenceli partiler için evinizin bahçesini renkli bir yer haline getirebilirsiniz. Karaoke partisi için gerekli olan ses sistemi sayesinde bahçenizde inanılmaz eğlenceli anlar yaşayabilir ya da barbekü etrafında sevdiklerinizle beraber farklı lezzetlere doyabilirsiniz. Siz eğlenirken çocuklarınızın da eğlenmesi için bahçenizin bir köşesine trambolin koyabilirsiniz. Bunlar gibi birbirinden güzel bahçe aksesuarları ile hayatınızı güzelleştirmek ister misiniz? Öyleyse yazımızı sonuna kadar okuyun!

1. Bahçelerin vazgeçilmezi XXZZL Taşınabilir Barbekü

Bahçenizi bir parti alanına dönüştürecek olmazsa olmazlar

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Açık havada yemek hazırlamak için kullanılan barbeküler sevdiklerinizle yapacağınız partilere eşlik ediyor. Izgara et, hamburger ya da sosisli yapabileceğiniz barbeküler, son derece lezzetli partiler vermenizi sağlayacak. Gıda maddelerine zarar vermeyecek paslanmaz çelikten üretilen barbekü, yüksek ısıya karşı dayanıklı. Bu özelliğiyle hazırladığınız gıdaları gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz. Üst kapağında bulunan termometre ile barbekünün derecesini kontrol edebilirsiniz. Garnitürler için ayrı ızgara ve tütsüleme özellikleri ile etin yanına lezzetli garnitürler hazırlamanız da çok kolay olacak. Partilerde lezzetli yemekler hazırlamak istiyorsanız XXZZL Barbekü tam sizlik!

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2. Bahçelere çok yakışacak Erinöz Bahçe Salıncağı

Bahçenizi bir parti alanına dönüştürecek olmazsa olmazlar

Güçlü metal profilin üzerine oturtulan salıncak, tüm bahçelerin dizaynına çok yakışacak. Elektrostatik toz boya ile boyanan ürün, uzun yıllar boyunca paslanmıyor ve ilk günkü görünümünü koruyor. Metal yüzeyinde çatlama, solma ve soyulma problemi yaşanmadan ve ek bakım gerektirmeden kolaylıkla kullanabileceğiniz salıncak, son derece konforlu. Kılıfları çıkarılıp yıkanabilen minderleri sayesinde ise ürünün kullanımı çok daha pratik hale geliyor. Şık görünümlü salıncak, her mekana uyum sağlıyor ve dekorasyonu daha estetik hale getiriyor. İç ve dış tüm mekanlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün, bahçelerinize keyif ve rahatlık getiriyor.

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3. Kusursuz bir ambiyans için BlueFire Meteor Yağmuru Işıkları

Bahçenizi bir parti alanına dönüştürecek olmazsa olmazlar

10 borudan oluşan meteor yağmuru ışıkları, bahçenizde göz alıcı bir ambiyans yakalamanızı sağlıyor. Meteor yağmuru ışığı; CE/ROSH sertifikası ile nem ve yağmura karşı dayanıklı. Bu özellikleri ile dış mekanlarda kullanım için uygun. Bahçenizdeki ağaçları, çatı veya pencere kenarlarını dekore edebileceğiniz bu ışıklar, şahane bir görünüm yaratacak. Geceleri dostlarınızla eğlenceler düzenlerken mekanı meteor yağmuru ışıklar ile süsleyebilirsiniz. Yaz gecesi oturmaları, partiler ve arkadaşlar ile akşam yemekleri gibi ortamlarda kullanabileceğiniz aydınlatmalar, bahçenize farklı bir boyut kazandıracak. Aydınlatan ve hoş bir görünüm sağlayan meteor yağmuru ışıkları, bahçelerin starı olmaya aday.

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4. Gölgelendirme amacıyla kullanılan Mandu Ahşap Pergole Kamelya

Bahçenizi bir parti alanına dönüştürecek olmazsa olmazlar

Bahçede gerekli olan eşyalardan bir diğeri ise kamelyalar. Yaz aylarında güneşten, kış aylarında ise yağışlardan korunmak için kullanılan kamelyalar, bahçelerin vazgeçilmez ürünleri arasında. İthal çam kullanılarak üretilen kamelya, dayanıklılığı ile uzun yıllar boyunca sağlam kalıyor ve ilk günkü görünümünü koruyor. Dayanıklı çam malzeme ısıya ve yağışa karşı direnç gösteriyor. Üst kısmı ızgara şeklinde tasarlanan kamelya, branda yardımıyla örterek tam gölge sağlamak için uygun. Bu özellik sayesinde ani yağışlardan da korunabilirsiniz. Hem yaz hem kış aylarında bahçede iyi vakit geçirmek, eğlenceli partiler yapmak için Mandu Kamelya şahane bir alan yaratıyor.

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5. Dekorasyona katkıda bulunacak Havuzdayim Aslan Başlı Süs Havuzu

Bahçenizi bir parti alanına dönüştürecek olmazsa olmazlar

Bahçe dekorasyonuna katkı sağlayan aslan başlı süs havuzu, yeşillikler arasına çok şık duracak. Oldukça estetik görünen süs havuzu, aslanın ağzından su akan çeşmesi ile bahçenize adeta bir tarihi eser gibi duracak. 52 cm yüksekliği bulunan süs havuzu, portatif yapısı ile istenilen her alana rahatlıkla taşınabiliyor. Bu özellik sayesinde bahçenin her alanında kullanılabilir. Partilerde, dost buluşmalarında ve eğlencelerde bahçenizi süsleyecek olan süs havuzunu ışıklandırmalar ile çok daha estetik bir hale getirmeniz mümkün. Bu şık parça ile bahçe dekorasyonunda fark yaratabilirsiniz.

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6. Bahçede uzun uzun keyif yapmak için HJZ Standlı Hamak

Bahçenizi bir parti alanına dönüştürecek olmazsa olmazlar

Bahçede saatlerce keyif yapmak ve kitap okumak için en etkili ürün burada. Aşınmaya karşı dayanıklı malzemeden üretilen hamak, uzun yıllar boyunca kullanım imkanı sağlıyor. Cilt dostu olan kumaşı hava alıyor ve cildinizi asla rahatsız etmiyor. Naylondan üretilen bağlama ipleri her iki tarafından tutturularak hamağın sağlam bir şekilde metal standına asılmasına yardım ediyor. Çok miktarda ağırlık taşıyabilen hamak, kopma ve yıpranma riski olmadan kullanıma uygun. Sağlam metalden üretilen hamak standı ise ısıya ve yağışa karşı dayanıklılık sağlıyor. Ürün kaliteli malzemesi sayesinde paslanmıyor ve uzun yıllar boyunca yıpranmıyor.

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7. Sadeliği her alanda tercih edenlere Pendekor Anika Bahçe Koltuğu

Bahçenizi bir parti alanına dönüştürecek olmazsa olmazlar

Bahçe, balkon, veranda ve teraslarda tercih edilen bahçe koltuğu yazlık evlerinizde rahatlıkla tercih edebileceğiniz modeller arasında. Hem şık görünen hem konfor sağlayan köşe koltuk takımı, toprak tonlarında minderleri ve ahşap iskeleti ile doğal ortamlara çok yakışıyor. Neme ve yağışlara karşı dayanıklı olarak üretilen iskeleti ile uzun yıllar boyu sağlam kalıyor. Pendekor Anika Bahçe Koltuğu, hem sağlamlığı hem rahatlığı ile dikkat çekiyor. Minderlerde kullanılan yıkanabilir ve silinebilir kumaşı sayesinde koltuk takımını kılıflarını çıkararak çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

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8. Çocuklarınızın eğlenmesini sağlayan BESPORTBLE Bahçe Trambolini

Bahçenizi bir parti alanına dönüştürecek olmazsa olmazlar

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Sıcak yaz günlerinde serinleme imkanı veren ve aynı zamanda eğlenceli bir aktivite seçeneği sunan trambolinler çocukların bayılacağı bahçe ürünleri arasında. Tramboline takılan su hortumu sayesinde deniz kenarında eğleniyor hissini yaşamak mümkün. Hortumu trambolinin ağlarına takın, bahçe hortumuna bağlayın ve musluğu açın. Çocuklar ve yetişkinler için son derece eğlenceli anlar yaşatan trambolinler bahçenizi bir eğlence merkezi haline getirecek. Trambolinin etrafında bulunan koruma minderi sayesinde ürün oldukça güvenli bir kullanım sunuyor. Yüksek kaliteli malzemeleri ile trambolinin yüzeyi çocuğunuzun cildine zarar vermiyor ve uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor.

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9. Eğlenceli anlar yaşamanızı sağlayan TECHNOM Mikrofonlu Karaoke Ses Sistemi

Bahçenizi bir parti alanına dönüştürecek olmazsa olmazlar

Bahçe partilerinde yanınızdan ayırmayacağınız karaoke ses sistemi, arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli anlar yaşamanızı sağlıyor. Çok işlevli ve gelişmiş ses efekti imkanları ile dikkat çeken taşınabilir hoparlör, bahçe partilerinde sizi bir yıldıza dönüştürecek. Tiz, bas ve yankı kontrolleriyle kendi ses mikserinizi oluşturabileceğiniz ses sistemi sayesinde kendinizi sahnede gibi hissedeceksiniz. Pil ile çalışabilen ses sistemini istediğiniz her yere taşıyarak eğlenceleriniz sırasında kullanabilirsiniz. Uzaktan kumandası sayesinde uzaktan rahatlıkla kontrol edebileceğiniz ürün, çok renkli DJ ışıkları ile eğlencenize farklı bir boyut da kazandırıyor.

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10. Arkadaşlarınızla eğlenebileceğiniz XINGGUONIUBI Golf Seti

Bahçenizi bir parti alanına dönüştürecek olmazsa olmazlar

En eğlenceli sporlar arasında bulunan golf, arkadaşlarınız ile birlikte yapabileceğiniz bahçe aktiviteleri arasında. Taşıma çantası ile kolaylıkla taşıyabileceğiniz golf seti içinde bulunan malzemeler ile her mekanda golf oynayabilmenizi sağlıyor. Golf severler için harika bir hediye olan golf setini, bahçe partilerinde eğlenceyi üst seviyeye çıkaracak. Setin içinde bulunan golf sopası, iki adet golf topu, ahşap kale rafı ve PVC taşıma çantası gibi golf için gereken her şey yer alıyor. Kolay taşıma imkanı tanıyan bu golf setini tatillerde ve seyahatlerde yanınızda götürerek golf sporunu her an deneyimleyebilirsiniz.

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