Bahçenizi canlı bir yeşile bürüyecek en iyi çim tohumları

Doğanın bir parçası olduğumuz için çevremizde yeşil alan olsun isteriz. Ev ve apartman bahçelerinin yanı sıra spor aktivitelerinin yapıldığı açık alanlar, golf sahası, yol kenarları ve stadyumlarda da çim tohumları sıkça kullanılır. Ancak her alanda ve iklim koşulunda farklı çim tohumları kullanmak gerekir. Bu nedenle çim tohumları hakkında bilgi sahibi olmak, doğru ürünü satın almamızı sağlar. Hangi çim tohumu karışımını kullanacağınız konusunda kafanızda soru işaretleri uçuşuyor olabilir. "En iyi çim tohumu hangisi?" gibi sorularla boğuşuyorsanız doğru yerdesiniz. Yazımızı inceleyerek aklınızdaki sorulara cevap bulabilir, beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz.

1. Tüm hava şartlarına dayanıklı çim tohumu: Gras Samen Green

Bütün açık alanlarda kullanabileceğiniz, soğuk hava şartlarına karşı dirençli yapıda ve kaliteli bir çim tohumu arayışındaysanız Gras Samen Green tam size göre! Kendini yenileyebilmesiyle dikkat çeken çim tohumu, fiyat performans açısından da ön plana çıkıyor. 4 çeşit çim tohumunun karıştırılmasıyla oluşan ürün, mantar hastalıklarına karşı dayanıklı. Ürünün en önemli özelliği ise az bakımla çok iyi sonuçlar elde etmenizi sağlaması. Serin iklim koşulları için tasarlanan çim tohumunun kendini yenileme oranı yüksek. Üstelik çiğnenmeye karşı da oldukça dirençli. Bu sayede üzerinde sık gezilen alanlarda rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

2. İnce dokusuyla dikkat çeken: M.K. Yayla Tohumculuk Grass Mixture

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%100 çimlenme oranıyla avantaj sağlayan, zorlu kış şartlarına dayanabilen Grass Mixture Çim Tohumu, homojen yapısı ve görselliğiyle de kalitesini ortaya koyuyor. "Çim tohumu ne zaman ekilir?" gibi sorular kafanızı kurcalıyorsa eylül, ekim, mart ve haziran aylarında ekim yapmak mümkün. Grass Mixture Çim Tohumu'nun yaz aylarında günde 1 defa sulanması yeterli çünkü susuzluğa ve çiğnenmeye karşı yüksek dirence sahip. Sık biçilmesi ise çime zarar vermez aksine daha canlı görünmesini sağlar. Ayrıca çim tohumunu yaz aylarında ayda 2 defa biçebilirsiniz. Taze ve ince dokulu çim tohumu, koyu yeşil rengiyle mükemmel bir görüntü ortaya koyar.

3. Yemyeşil sahalar için spor çimi: Proseed Spor Athletic Mixture

Güçlü kök yapısı ve basmaya karşı dayanıklılığıyla öne çıkan Proseed Çim Tohumu, spor alanlarının yanı sıra tüm park, bahçe, refüj ve rekreasyon alanlarında da kullanılabilir. Kuraklık ve tuz oranı yüksek alanlarda tercih edebileceğiniz çim tohumu, sık yapısı sayesinde yabani ot gelişimine de engel olur. Sıcak ve soğuk havaya karşı gösterdiği direncin yanı sıra hastalıklara, basılmaya karşı da dayanıklı. Çim tohumunun en önemli özelliği ise homojenliğini ve yeşilliğini tüm yıl boyunca koruması. 40 metrekare için 1 kg Proseed Spor Athletic Mixture Çim Tohumu kullanmak yeterli.

4. Yeşilliğiyle göz dolduran: Evergreen 6'lı Karışım Çim Tohumu

Bahçenizi güzelleştirmek için çim tohumu ekimi yapmak istiyor ve "En iyi çim tohumu markası nedir?" diye merak ediyorsanız Evergreen markasının 6'lı Karışım Çim Tohumu'nu tercih edebilirsiniz. Çim tohumu yaz kış yeşil kaldığı için parklar, evlerin bahçeleri ve golf sahaları gibi her türlü yeşil alanda kullanılabilir. Sık biçilmeye, mantar hastalıklarına ve olumsuz iklim koşullarına karşı dayanıklı yapısıyla dikkat çeken çim tohumu karışımı, hızlıca çıkarak kısa sürede ekildiği alanı kaplar. İdeal çimlenme ve daha sağlıklı fide gelişimi için ekimden önce veya ekim sırasında dilerseniz çim başlangıç gübresi de kullanabilirsiniz.

5. Derin ve sağlam kök yapısıyla: Bahche Spor ve Bahçe Çim Tohumu

Bahçe işleriyle fazla ilgilenemiyor ve daha az bakım isteyen çim tohum çeşitlerine ihtiyaç duyuyorsanız sizi Bahche Spor ve Bahçe Çim Tohumu ile tanıştıralım. Agresif ve sık bir çim örtüsü oluşturduğu için yabani ot gelişimini engelleyerek bahçenizin güzel görünmesini sağlar. Kuraklığa ve yüksek tuz oranına karşı bir hayli dirençli çim tohumu, yoğun kullanılan ve çok basılan alanlarda rahatlıkla tercih edilebilir. Altı çeşit çim tohumu varyetesinin karıştırılması sonucunda ortaya çıkan ürün, derin ve sağlam kök yapısıyla hastalıklara karşı dayanıklılık gösterir. Eğer siz de bahçenizde homojen bir çim örtüsü oluşmasına önem veriyorsanız çim tohumu karışımını mutlaka denemelisiniz!

6. Yıl boyu yeşil kalan: Grass Seed Çim Tohumu

Uzun süre yıpranmadan varlığını sürdüren Grass Seed Çim Tohumu, yıl boyunca yeşilliğini korur ve bahçenizin güzel görünmesini sağlar. 7 günde çimlenir ve hızla yayılarak toprak yüzeyini kaplar. Çim tohumunun ekiminde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, toprağa serpme yöntemiyle ekilirken tohumun ince kumla beraber karıştırılması. Ayrıca ekimden sonra tırmık ile karıştırılması da oldukça önemli. Tohumun hava almaması için üstüne basarak sıkıştırma yapılırken 1 metrekare alana en az 40-50 gram çim tohumu ekmek gerekir. "Çim örtüsü yıl boyunca bu yeşilliğini koruyacak mı?" diye endişe etmenize gerek yok çünkü en az 7 yıl boyunca bozulmadan bahçenizin yeşil görünmesini sağlar.

7. Zorlu hava şartlarına dayanan: Genta 5'li Karışım Çim Tohumu

Oldukça uyumlu Genta 5'li Karışım Çim Tohumu, olumsuz iklim koşullarına karşı gösterdiği direncin yanı sıra çeşitli mantar hastalıklarına karşı da çok dayanıklı. İhtiyaç duyduğunuz her alanda kullanabileceğiniz çim tohumunun toprak altındaki kök gelişimi oldukça güçlü. Bu sayede hızlı büyür. "Çim tohumu nasıl ekilir?" derseniz çapraz savurma yöntemini tercih edebilirsiniz. Böylece daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Ayrıca tohumları ekmeden önce toprağı tırmıkla düzeltip bir silindirle ezerseniz çim bakımını çok daha rahat yapabilirsiniz. 3-4 sulamada bir gübre uygulaması yaparak çimlere ihtiyaç duyduğu besini verebilirsiniz.

8. Çim alanlarını onaran: Genta Onarım Çim Tohumu

Genta Onarım Çim Tohumu Karışımı, çimlerdeki kel veya seyrek bölgeleri tamir etmek amacıyla hazırlandığı için bahçenizdeki kötü görüntüyü hızlıca ortadan kaldırır. Eksik bölgeleri kısa sürede tamamlayıp mükemmel görünümlü bir alan sunar. Çim alanların tamiri için kök oluşumunun sağlam olması gerekir. Ülkemizde buna en uygun dönem eylül ve ekim ayları çünkü topraktaki nem oranı ideal düzeyde olur. Böylece çim filizleri yüksek ısı veya kuraklık gibi zorlu hava şartlarına karşı dayanıklılık kazanır. Hastalıkların etkisinin en az olduğu bu dönemde çim, fiziksel yapısını daha kolay oluşturabilir.

9. Yemyeşil bir çim örtüsü için Proseed Happy 3'lü Mixture Çim Tohumu

İçerisinde %40 İngiliz çim tohumu, %45 kırmızı yumak çimi ve %15 çayır salkım otu yer alan Proseed Çim Tohumu Karışımı, tüm yeşil alanlar için kullanıma uygun. İdeal bakım koşulları sağlandığında bütün yıl yeşilliğini koruyan tohum, rekabetçi yapısı sayesinde yabani ot gelişimine de engel olur. Koyu yeşil rengiyle göz alıcı ve homojen bir çim örtüsü oluşturur. Sıcak ve soğuk havaya karşı da dayanıklılık gösterir. Üç çeşit varyeteden oluşan, güçlü, sık çıkan çim tohumunu bahçe, refüj ve şevli arazilerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

10. Akdeniz ve Ege Bölgesi için hazırlanan: Meditera Çim Tohumu

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Akdeniz ve Ege Bölgesi'nin yaz aylarındaki kurak topraklarına ve denizin ılıman etkisine özel hazırlanan Meditera Çim Tohumu'nu tatil köyünde, evlerin bahçelerinde, sitelerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yakıcı güneşe, tuzlu topraklara son derece dayanıklı çim tohumunun içinde 3 çeşit varyete yer alır. İçerdiği %20 İngiliz çim tohumu, %40 kamışsı yumak çimi ve %40 köpek dişi ayrığı çimi sayesinde az bakımla güzel sonuçlar verir. Ekildiği alanı kısa zamanda örten ürün, spor alanlarında kullanıma uygun olmasıyla da bir adım öne çıkar. Eğer yazlığınızın bahçesini yeşillendirmek istiyorsanız Meditera Çim Tohumu'na güvenebilirsiniz.