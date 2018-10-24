HABER

Bahçesaray'a kar yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 17:56 | Son Güncelleme

VAN'ın Bahçesaray ilçesi karayolundaki 2985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

Bahçesaray'a kar yağdı

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Bahçesaray ilçesi karayolundaki 2985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.
Van'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte dün akşam etkili olan yağmur, yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Yağan kar ile birlikte dağlar beyaza bürünürken, Van'ın Bahçesaray ilçesi karayolundaki 2985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Zaman zaman sisin de etkili olduğu yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri de yolun kapanmaması için yolda sürekli denetimlerini sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Bahçesaray'a kar yağdıBahçesaray'a kar yağdıBahçesaray'a kar yağdıBahçesaray'a kar yağdı

PARTNERZavallı adam 47 yıl akıl hastanesinde unutulduZavallı adam 47 yıl akıl hastanesinde unutuldu
MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan çok konuşulacak Melih Gökçek açıklaması!MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan çok konuşulacak Melih Gökçek açıklaması!
AKİT TV sunucusu sözleriyle Türkiye'yi sarsmıştı! Flaş gelişmeAKİT TV sunucusu sözleriyle Türkiye'yi sarsmıştı! Flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melih Gökçek sorusuna ilginç yanıt: Ne söylemem lazım?

Melih Gökçek sorusuna ilginç yanıt: Ne söylemem lazım?

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan çok konuşulacak Melih Gökçek açıklaması!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan çok konuşulacak Melih Gökçek açıklaması!

AKİT TV sunucusu sözleriyle Türkiye'yi sarsmıştı! Flaş gelişme

AKİT TV sunucusu sözleriyle Türkiye'yi sarsmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Selman ile görüştü

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: Belgrad Ormanı'nda keşif fotoğrafı ortaya çıktı

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: Belgrad Ormanı'nda keşif fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu araştırması: Türkiye'nin en önemli sorunu 'ekonomi ve işsizlik'

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu araştırması: Türkiye'nin en önemli sorunu 'ekonomi ve işsizlik'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.