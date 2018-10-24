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Bahçesaray'a kar yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 19:00 | Son Güncelleme

VAN'ın Bahçesaray ilçesi karayolundaki 2985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Bahçesaray ilçesi karayolundaki 2985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

Van'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte dün akşam etkili olan yağmur, yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Yağan kar ile birlikte dağlar beyaza bürünürken, Van'ın Bahçesaray ilçesi karayolundaki 2985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Zaman zaman sisin de etkili olduğu yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri de yolun kapanmaması için yolda sürekli denetimlerini sürdürüyor.

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