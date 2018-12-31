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Bahçesaray'da okullara kar tatili (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 09:32 | Son Güncelleme

HAKKARİ'DE OKULLARA KAR TATİLİ, VAN'DA 237 YERLEŞİM BİRİMİ ULAŞIMA KAPANDI Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı hayata olumsuz yönde etkiliyor.

HAKKARİ'DE OKULLARA KAR TATİLİ, VAN'DA 237 YERLEŞİM BİRİMİ ULAŞIMA KAPANDI Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı hayata olumsuz yönde etkiliyor. 237 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkili olduğu Hakkari merkezde ise ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edildi. Van ve ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 237 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Kar yağışının etkili olduğu Hakkari merkezde ise, kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde de 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün için ara verildi. Behçet DALMAZ- Mehmet ÖZKAN/VAN, HAKKARİ, (DHA)

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