Bahçeşehir Gölet Parkı'ndaki görüntüler gündem olmuştu! Kazları çaldıkları iddia edilen kadın konuştu: Eminönü'nden aldık, evde büyüttük

Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Bahçeşehir Gölet Parkı'nda iki kadının parka ait olan kazları çantaya koyup götürdüğü iddia edilmişti. Emniyet yaptığı açıklamada "Kazların kadın şahıslara ait olduğu belirlenmiş, güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi üzerine, kadınlar kazları tekrar yanlarına alarak parktan ayrıldıkları anlaşılmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Herkesin konuştuğu görüntülerle ilgili konuşan kazların sahibi kadın “Büyüdükleri için sesleri çok çıkıyordu. Komşular rahatsız oldular. Rahatsızlıktan dolayı biz de oraya bırakmak istedik." dedi.

Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntülerde İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Bahçeşehir Gölet Parkı'nda iki kadının parka ait kazları çantaya koyup götürdüğü iddia edilmişti. Söz konusu görüntüler kısa sürede Türkiye'de gündem olmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü söz konusu olayla ilgili yaptığı açıklamada Emniyetten yaptığı açıklamada "Kazların kadın şahıslara ait olduğu belirlenmiş, güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi üzerine, kadınlar kazları tekrar yanlarına alarak parktan ayrıldıkları anlaşılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

"ÖRDEKLERİ EVDE BÜYÜTTÜK"

Olayla ilgili Zeynep El Zuheyri, bir açıklama yaptı. 3 ay önce Ramazan ayında Eminönü’nden ördekleri aldıklarını ifade eden Zeynep El Zuheyri, “Evde büyüttük. Biz de gittik. Bahçeşehir’de ördekler olduğunu gördük. Biz de ‘bunlar büyüdü’ dedik. Evde ses yapıyordu. Oraya gittiğimizde ördekleri bırakmamıza görevliler izin vermedi. Biz de ördeklerimizi geri getirdik. Oradakiler bizim fotoğrafımızı çekti. ‘Bunlar benim ördeklerim, fotoğrafımızı çekme’ dedim. Fotoğrafımızı çektiler. Polis de gelip ifademizi aldı” dedi.

"RAHATSIZLIKTAN DOLAYI BİZ DE ORAYA BIRAKMAK İSTEDİK"

Ördekleri neden bıraktıklarını söyleyen Zeynep El Zuheyri, “Büyüdükleri için sesleri çok çıkıyordu. Komşular rahatsız oldular. Rahatsızlıktan dolayı biz de oraya bırakmak istedik. Bunlar evde yaşadığı için göle bırakırsak öleceğini söylediler. O yüzden bırakmadık. Bunlar daha önceden hiç suya girmediler. Bırakırsak ölür diye bırakmadık. Hayvanları besleyecek özel bakıcılar bulacağız. Onlara baktırırız. Gün içinde gidip bakarız” diye konuştu.

Kaynak: İHA

