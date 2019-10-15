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Bahçeşehir Koleji, Alanya Kampüsü’nü devraldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 13:54 | Son Güncelleme

2007 yılında yerel ortak kampüs olarak kurulan Bahçeşehir Koleji Alanya Kampüsü’nün merkeze bağlı kampüs olarak devam kararı duyuruldu.Türkiye’nin 60 ilinde 128 kampüsüyle eğitim veren Bahçeşehir Koleji, 2007 yılından bu yana yerel ortak kampüs olarak Alanya’da faaliyet gösteren Alanya Kampüsü’nü kurucu temsilcileri Burcu Baba ve Cihan Baba’dan devraldı.

2007 yılında yerel ortak kampüs olarak kurulan Bahçeşehir Koleji Alanya Kampüsü’nün merkeze bağlı kampüs olarak devam kararı duyuruldu.
Türkiye’nin 60 ilinde 128 kampüsüyle eğitim veren Bahçeşehir Koleji, 2007 yılından bu yana yerel ortak kampüs olarak Alanya’da faaliyet gösteren Alanya Kampüsü’nü kurucu temsilcileri Burcu Baba ve Cihan Baba’dan devraldı. Bahçeşehir Kolejinin kaliteli eğitim anlayışını Alanya’da başarıyla temsil eden Bahçeşehir Koleji Alanya Kampüsü, genel müdürlüğe bağlı kampüs olarak eğitim-öğretime devam edecek. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, “Baba Ailesi, 12 senedir yarım asırlık eğitimci, kurucumuz Sayın Enver Yücel’e yakışır şekilde adımızı Alanya’da temsil etti" ifadelerinde bulundu.
Alanya Kampüsü’nün genel müdürlüğe bağlı kampüs olarak devam etme kararıyla ilgili konuşan Yücel, kurucu temsilcileri Baba Ailesi’ne teşekkür ederek, "Bahçeşehir Koleji Ailesi olarak Türkiye’nin 60 ilindeki 128 kampüsümüzde eğitim-öğretim hizmeti veriyoruz. Bazı okullarımız genel müdürlüğümüze bağlı, bazıları yerel ortaklı. Ancak biz okullarımızı genel merkez, yerel ortak diye ayırmıyoruz. Türkiye’nin neresinde olursa olsun taşıdığımız vizyon, misyon belli. Sayın Cihan ve Burcu Baba aracılığıyla 12 yıl önce o vizyonumuzu, misyonumuzu, markamızı, Alanya’ya da getirdik ve kaliteli eğitimi buradaki çocuklara da ulaştırmış olduk. Baba Ailesi, 12 yıldır; yarım asırlık eğitimci, kurucumuz Sayın Enver Yücel’e yakışır şekilde adımızı Alanya’da temsil ettiler. Genel Müdürlüğümüzün eli hep diğer okullarımızda olduğu gibi buradaki okulumuzun da üstündeydi. Ancak şimdi kendilerinin isteğiyle elimizi aynı zamanda taşın altına da koyuyoruz ve bu okulu Genel Müdürlüğümüzün çatısı altına alıyoruz. Baba ailesine bugüne kadar yaptıkları işler, yakaladıkları başarılar için çok teşekkür ederiz. Her zaman ailemizin bir üyesi olarak kalmaya devam edecekler. Bu, yalnızca bir bayrak devir teslimi. Her şey aynı yerden, aynı şekilde devam edecek. Bir eğitim kurumu olarak sorumluluğumuz çok yüksek. Ülkemizin hatta dünyanın geleceğini yetiştiriyoruz. Bu sorumluluğun bilinciyle, aynı heyecanla, aynı azimle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Genel Müdür Dağ: “Bahçeşehir Ailesi’ne çok değerli bir kampüs kazandırıldı”
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise “Kampüsümüz uzun yıllardır Bahçeşehir Kolejinin kaliteli eğitimini Alanya’da temsil ediyor. Akademik, sosyal, sportif ve sanatsal başarılarıyla öne çıkan öğrenciler yetiştirdiler. Bahçeşehir Kolejinin kaliteli eğitimini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırma hedefinin en iyi örneklerinden birini teşkil ettiler. Şimdi Alanya Kampüsümüzü genel müdürlüğe bağlı kampüs olarak hep birlikte ileri taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji, Alanya Kampüsü’nü devraldı

Bahçeşehir Koleji, Alanya Kampüsü’nü devraldı

Bahçeşehir Koleji, Alanya Kampüsü’nü devraldı

Bahçeşehir Koleji, Alanya Kampüsü’nü devraldı

Bahçeşehir Koleji, Alanya Kampüsü’nü devraldı

Bahçeşehir Koleji, Alanya Kampüsü’nü devraldı

Bahçeşehir Koleji, Alanya Kampüsü’nü devraldı

Bahçeşehir Koleji, Alanya Kampüsü’nü devraldı

Bahçeşehir Koleji, Alanya Kampüsü’nü devraldı

Bahçeşehir Koleji, Alanya Kampüsü’nü devraldı

Bahçeşehir Koleji, Alanya Kampüsü’nü devraldı

Bahçeşehir Koleji, Alanya Kampüsü’nü devraldı

Bahçeşehir Koleji, Alanya Kampüsü’nü devraldı
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