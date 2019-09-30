Bahçeşehir Koleji En İyi Film Özel Ödülü ‘Kapı’ filminin oldu

Bu yıl 26’ncısı düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Bahçeşehir Koleji En iyi Film Özel Ödülü’nü takdim eden Bahçeşehir Koleji Kurumsal İletişim Direktörü Esin Alptekin, “Altın Koza Film Festivali’nde ödül vermekten dolayı çok mutluyuz. Bu tarz organizasyonlara katkı vermek bizim için oldukça önemli” dedi.

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin büyük ödül töreni Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törende, festivalin sponsorları arasında yer alan Bahçeşehir Koleji En iyi Film Özel Ödülü de sahibini buldu. Ödülü Kapı filmiyle almaya hak kazanan yönetmen Nihat Durak’a ödülünü Bahçeşehir Koleji Kurumsal İletişim Direktörü Esin Alptekin İncediken takdim etti.

Törenden önce açıklamalarda bulunan Esin Alptekin İncediken, Altın Koza Film Festivali’nde ödül vermekten dolayı duydukları mutluluğu ifade ederek, “Ödül alan filmi, Adana Kampüsü öğretmenlerimiz festival boyunca filmleri izleyerek seçti. Bahçeşehir Koleji olarak en temel amacımız yenlikçi, lider, üretken ve topluma katkı sağlayan bireyler yetiştirmektir. Bunun için elbette ki sanata ve spora destek vermek en önemli konular haline geliyor. Kolejlerimizdeki eğitim modellerimizde fen, matematik, teknoloji gibi konuların yanı sıra sanat ve spor öğrencilerimizin çok yönlü gelişmeleri açısından oldukça önemli. Bu nedenle bu tarz organizasyonlara katkı vermek bizim için çok önemli” diye konuştu.



