Bahçeşehir Koleji, Kırklareli Kampüsü tanıtıldı

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,(DHA)- KIRKLARELİ'nde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında açılacak olan Bahçeşehir Koleji Kırklareli Kampüsü'nün tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "Türkiye genelinde çalışmamıza yaygınlığımıza devam ediyoruz. Biz kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır anlayışıyla, kültürüyle hareket ediyoruz. Ülkemizin her tarafına kaliteli eğitimi götürme çabası içerisindeyiz.'' dedi.

Kırklareli'nde açılacak Bahçeşehir Koleji Kırklareli Kampüsü'nün tanıtım toplantısına Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel , protokol üyeleri, okul müdürleri öğretmenler katıldı.

'TÜRKİYE'DE 130'UNCU KAMPÜSÜMÜZ'

Toplantının ilk konuşmasını yapan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, hedeflerinin kaliteli eğitim olduğunu belirterek, Türkiye'de 130 kampüs açtıklarını söyledi.