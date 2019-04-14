Bahçeşehir Koleji, Kırklareli Kampüsü tanıtıldı

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,(DHA)- KIRKLARELİ'nde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında açılacak olan Bahçeşehir Koleji Kırklareli Kampüsü'nün tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "Türkiye genelinde çalışmamıza yaygınlığımıza devam ediyoruz. Biz kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır anlayışıyla, kültürüyle hareket ediyoruz. Ülkemizin her tarafına kaliteli eğitimi götürme çabası içerisindeyiz.'' dedi. Kırklareli'nde açılacak Bahçeşehir Koleji Kırklareli Kampüsü'nün tanıtım toplantısına Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel , protokol üyeleri, okul müdürleri öğretmenler katıldı. 'TÜRKİYE'DE 130'UNCU KAMPÜSÜMÜZ' Toplantının ilk konuşmasını yapan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, hedeflerinin kaliteli eğitim olduğunu belirterek, Türkiye'de 130 kampüs açtıklarını söyledi.

Yücel, "Kırklareli kampüsümüzün önümüzdeki dönem açılışı lasmanıyla ilgili bir araya geldik. Bu bizim Bahçeşehir Kolejleri olarak tüm Türkiye'deki 130'uncu kampüsümüz. Buradan Tekirdağ'a geçeceğiz orada lasmanımız olacak. Burada yeni kampüsler açmak bir okul daha eklemekten ziyade, bizim bir hedefimiz var bir amacımız var o amaç doğrultusunda çalışıyoruz, ülkemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Kaliteli eğitimi olabildiğince çok çocuğumuza velimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu nedenle il, ilçe ayırt etmiyoruz. Van'dan, Silopi'ye, Mardin'e, Urfa, Edirne ve Kırklareli'ne toplam 130 noktaya ulaştık. Türk Milli Eğitimi'ne faydalı işler yapmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Eğitim sektörü yatırım anlamında hiç bir şekilde tasarruf edilmemesi gereken belki tek sektördür. Gerek devlet olsun gerek özel eğitim sektörüne yatırım yapmamız şart , böylelikle diğer sektörlerimiz de gelişecektir" dedi. 'KALİTELİ EĞİTİM HER ÇOCUĞUN HAKKIDIR' Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, kaliteli eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün Kırklareli'de Bahçeşehir Koleji'nin yeni bir kampüsünü açıyoruz. Daha doğrusu açılacağını duyuruyoruz. İnşaatı da en kısa sürede bitmiş olacak. Türkiye genelinde çalışmamıza yaygınlığımıza devam ediyoruz. Biz kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır anlayışıyla, kültürüyle hareket ediyoruz. Ülkemizin her tarafına kaliteli eğitimi götürme çabası içerisindeyiz. İşte onlardan bir tanesini de burada yapıyoruz. Kırklareli'nde 15 milyon değerinde bir yatırım oluyor. Yatırımın maddi boyutundan önemli olan onun içeriği, eğitim kalitesi dünya çapında uluslararası arenada gelişebilecek öğrencileri yetiştirmemiz son derece önemli. Kırklareli'nin eğitime olan düşkünlüğünü biliyoruz. Ama tabi Kırklareli'nin Türkiye'deki eğitim sıralamaları içerisinde hak ettiği yerde değil. Bunun önümüzdeki yıllarda daha iyi bir seviyeye geleceğine inanıyorum." Türkiye'nin dört bir yanında nitelikli eğitimi yaygınlaştırmak hedefiyle eğitim yatırımlarına devam eden Bahçeşehir Koleji, gelecek eğitim öğretim yılında faaliyete geçecek kampüslerinin hazırlıklarını hızla sürdürüyor. Bahçeşehir Koleji önümüzdeki yıl hayata geçirmeyi planladığı eğitim yatırmları çerçevesinde açacağı ve Anaokulu, İlkokulu, Ortaokul ve Anadolu Lisesi kademlerinin bulacağı Bahçeşehir Koleji Kırklareli Kampüsü'nü 2019 - 2020 eğitim öğretim yılında açılıyor. Türkiye genellideki tüm kampüslerinde anaokulundan itibaren uyguladığı STEM + A eğitimi başta olmak üzere 21'nci yüz yıl becerileri kazandıran eğitim modülleriyle geleceğe hazır bir nesil yetiştiren Bahçeşehir Koleji Kırklareli Kampüsü'nde öğrenciler; Drone laboratuvarı, STEM Holü, Kodlama ve Robotik Atölyesi, CNC İnvasyon Laboratuvarı'ndan oluşan STEM + A Center; görsel sanat atölyesi, müzik sınıfları, spor salonu bale - dans atölyesi, kütüphane ve çok amaçlı salon ile donatılan ayrıcalıklı bir kampüste eğitim görecek.