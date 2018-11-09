Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle buluşan Ahmet Ümit'ten yeni çocuk kitabı müjdesi

Merve DUNDAR - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- Türk edebiyatının sevilen yazarlarından Ahmet Ümit Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle buluştu. Çocuklara hikayeler anlatan ve onlardan gelen soruları cevaplayan Ümit, önümüzdeki yılın Nisan ayında, teması "sevgi" olan bir çocuk kitabı yayımlayacağının da müjdesini verdi. Bahçeşehir Koleji Dragos Kampüsü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Ahmet Ümit'le ilgili merak ettikleri tüm soruları Ümit'e soran çocuklar, ünlü yazarın anlattığı hikayeleri de ilgiyle dinledi. "DÜNYAYI ÖĞRENMEK İÇİN SANATLA İÇ İÇE OLUN" Okulların, eğitimin çok önemli bir parçası olduğunu ancak eğitimin insanın doğumundan itibaren başladığını dile getiren Ümit, "Bu süreçte en önemli şeylerden biri de sanattır. Sanat olmazsa empati kuramayız, hayatı ve dünyayı öğrenemeyiz. Bu nedenle çocuklar dünyayı öğrenmek istiyorlarsa mutlaka sanatla ve elbette sanatın anası olan edebiyatla iç içe olmalılar. Mesela ben çocukluğumda, dünyayı kitaplardan öğrenirdim. Sadece dünyayı değil insanları da romanlardan, öykülerden öğrendim. Daha sonra insanlarla ilişkilerimde ise romanlarda yaşananlar bana örnek oldu. Bu nedenle genç arkadaşlarımıza sanatın bir eğlence değil zorunluluk olduğunu anlatacağım" diye konuştu. Çocukların iyi beslenmesi için tüketmesi gereken besinlerden birinin de kitap olduğunu ifade eden Ümit, "Benim tavsiyem öncelikle Türk yazarlardan başlamaları. Çünkü bu şekilde dilimizi daha kolay öğrenirler. Dil kültürümüzün anası, onu iyi bir şekilde öğrenemezsek hiçbir şey öğrenemeyiz" dedi. "EVDE EBEVEYNİ OKUYAN ÇOCUĞUN KENDİSİ DE OKUR" Türkiye’de son dönemde öğretmenlerin ve duyarlı okurların çabalarıyla okumaya duyulan ilginin artmaya başladığını söyleyen Ümit, "Benim 2 tane masal kitabım var. Mesela bunlar her yıl 100 bin adet civarında yeniden basılıyor. Bu çok önemli ancak 80 milyonluk bir ülke için yeterli değil. O nedenle okumak evde başlar. Anne-baba evde her gün televizyon izliyorsa, elindeki telefonu bırakmıyorsa o çocuk okumaz. Ama anne-baba okuyorsa çocuk da onlardan gördüğünü yapar. Bunun dışında okullarda öğretmenlerimizin çabası çok önemli. Sadece ders kitapları değil masallar, hikayeler, romanların da okutulması lazım. Bunları okumaya başlayan çocuk okumayı da sever. Çocuklara okuyabilecekleri kitaplar önermek de çok önemli. Çok kıymetli yazarlar var ama çocuğun anlayamayacağı seviyede bir kitabı önerirseniz çocuğu okumaktan soğutursunuz. O nedenle çocukların anlayabileceği kitapları tercih etmelerine yardımcı olmak ve öncelikle bir okuma kültürü oluşturmak gerekiyor. Bu süreçten sonra zaten çocuklar okumaya devam ederler" ifadelerinde bulundu. YENİ KİTABIN KONUSU 'SEVGİ' OLACAK Çocuklar için bugüne kadar 2 tane masal kitabı yazan Ümit şu anda da onlar için bir kitap yazdığını ve Nisan ayında yayımlanacağını belirtti. Kitabının adının yüksek ihtimalle "Gizemli Kentteki Kadın" olduğunu da sözlerine ekleyen Ümit, "Kitap hem çocuklar hem de büyükler için olacak. Konusu ise 'sevgi' olacak. Çünkü biz sevmeyi bilmeyen, sevgisini göstermeyen bir toplumuz. Mesela dedem benim başımı okşamazdı. Eğer ben onu örnek alsaydım ben de kızımın, torunumun başını okşamayacaktım. Sevmeyi bilmemiz lazım. Çünkü sevmek büyüklüktür, zayıflık değildir. Sevmek fedakârlık isteyen, cesaret isteyen bir şeydir. Erkekler mesela sevgisini göstermez ama şiddetini gösterir" diye konuştu. OKURLAR 'BERLİN VE BERGAMA' İÇİN 2 YIL DAHA BEKLEYECEK Çocuk kitabı dışında bir de "Bergama Berlin" romanına devam ettiğini söyleyen Ümit, "Bu roman 2 yıl daha sürecek. Berlin ve Bergama'ya gidiyoruz. Anadolu’nun Büyük İskender ile başlayan dönemini anlatan bir macera romanı olacak" dedi.

