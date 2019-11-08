Bahçeşehir Koleji öğrencisinden uluslararası başarı

İZMİR (Kurumsal Haber), (DHA) - BAHÇEŞEHİR Koleji Kuşadası kampüsü öğrencisi Jimena Hernandez Perez (7), Meksika'da düzenlenen 'Bu Benim Meksika'm' adlı uluslararası resim yarışmasında birincilik kazandı.

Bahçeşehir Koleji Kuşadası Kampüsü 2'nci sınıf öğrencisi Jimena Hernandez Perez, Meksika'da her yıl düzenlenen ve bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen 'Bu Benim Meksika'm' adlı resim yarışmasına katıldı. Binlerce eserin katıldığı yarışmada, duvar ressamı Diego Rivera'yı resmettiği eseriyle Perez, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nin birinciliğini elde etti. Okulun Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle Perez'e ödül ve başarı belgesi verildi. Törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Meksika Büyükelçiliği Konsolosu Eduardo Villa Molina, Meksika Kültür Ataşesi Yali Noriega Curtis, okulun yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

'GURURUNU YAŞIYORUZ'

Törende konuşan Kampüs Kurucu Müdürü Olcay Özbey şöyle dedi: "Kampüsümüzde İspanyolca ikinci yabancı dil olarak öğretilmektedir. İspanyolca dünyada kullanılan en yaygın diller arasındadır. Bir yabancı dil sadece dil bilgisi ve kelimelerden oluşmaz, farklı kültürleri ve o kültürlere ait gelenekleri de kapsar. Bu bağlamda öğrencilerimizi dünya vatandaşı olarak yetiştiriyoruz. Okulumuzda yaptığımız farklı kültürlere ait faaliyetlerimizin sonucunda da böyle uluslararası ödüller almanın gururunu yaşıyoruz."

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