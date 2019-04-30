Bahçeşehir Koleji, tüm öğretmenlerine sağlık sigortası güvencesi sundu

Türkiye’de öğretmenlerine sunduğu olanaklarla da örnek teşkil eden Bahçeşehir Koleji’nde, öğretmenlerin yan hakları konusunda da büyük bir adım atıldı. Kurum tüm öğretmenlerini tamamlayıcı sağlık sigortası güvencesi altına aldı.

Bahçeşehir Koleji öğretmenlerin yan hakları konusunda eğitim sektöründe bir ilke imza atarak öğretmenlerinin tümüne tamamlayıcı sağlık sigortası olanağı sunan ilk eğitim kurumu oldu. Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü’nde gerçekleştirilen törenle, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Alfredo Muoz protokol imzaladı. MAPFRE Sigorta ile imzalanan protokol kapsamında Bahçeşehir Koleji öğretmenleri kapsamı oldukça geniş tutulan ve doğum paketini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası güvencesi altına alındı.

İmza töreninde konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Kolejinin sürdürülebilir başarısını öğretmenlerine borçlu olduğunu söyledi. Yücel, “Öğretmenlerimiz mutlu ve huzurlu olmazsa öğrencimizi de mutlu edemeyiz. Öğretmenlerimizin huzuru, mutluluğu çok önemli. Eğitimden kesilmiş her bir kuruşun gelecekteki maliyeti daha büyük olur.” dedi.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel: “Eğitim sektörü için bu bir ilk”

Doğum paketini de içeren ayrıcalıklı tamamlayıcı sağlık sigortasının, bu zamana kadar eğitim sektöründe yapılan en çok sayıda çalışana yapılan sağlık poliçesi olduğunu söyleyen Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, “8 bin öğretmenimize özel sağlık sigortası yaptırıyoruz. Bu Türkiye’de bir ilk. Ülkemizdeki büyük şirketler çalışanlarını özel sağlık sigortası güvencesi altına alıyor. Fakat bu eğitim sektörü için ilki teşkil ediyor. Eğitim alanında öncü olduğumuz birçok konu gibi bu konuda da öncü olduğumuzu gururla söylemek isterim.” dedi. “Çocuklarımızın mutlu olması için öğretmenlerimizi mutlu etmeye çalışmaya, tüm yan haklarını iyileştirmek için çabalamaya devam edeceğiz.” diyerek konuşmasını sürdüren Yücel; tüm öğretmenlerine Bahçeşehir Üniversitesi’nde burslu yüksek lisans imkânı sağladıklarını söyleyerek, hizmet içi eğitimlerle de öğretmenlerine mesleki anlamda kendilerini geliştirmeleri için destek olduklarını ekledi.

MAPFRE Genel Müdürü Alfredo Muoz: “Bahçeşehir Koleji, eğitim sektöründe çok önemli, öncü bir adım attı”

Bahçeşehir Koleji öğretmenlerine doğum paketi de içeren ayrıcalıklı bir tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıklarını söyleyen Alfredo Muoz, “Öğretmenlerimizin sağlığına daha fazla özen göstermeleri, nitelikli sağlık hizmetlerinden kolaylıkla yararlanmaları için özel bir paket hazırladık. Bu paket ile öğretmenler, Türkiye genelindeki 500’ü aşkın özel sağlık kurumundan fark ücreti ödemeden yararlanabilecek” dedi. Bahçeşehir Koleji iş birliğinin, bugüne dek öğretmenlerin özel sağlık hizmetleri almasına yönelik atılmış en büyük adım olduğunu vurgulayan Muoz, “Bahçeşehir Koleji, eğitim sektöründe çok önemli, öncü bir adım attı. Böylesine değerli bir işin parçası olduğumuz için biz de MAPFRE Sigorta ailesi olarak büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.