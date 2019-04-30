HABER

Bahçeşehir Koleji, tüm öğretmenlerine sağlık sigortası güvencesi sundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 17:10 | Son Güncelleme

Türkiye’de öğretmenlerine sunduğu olanaklarla da örnek teşkil eden Bahçeşehir Koleji’nde, öğretmenlerin yan hakları konusunda da büyük bir adım atıldı.

Bahçeşehir Koleji, tüm öğretmenlerine sağlık sigortası güvencesi sundu

Türkiye’de öğretmenlerine sunduğu olanaklarla da örnek teşkil eden Bahçeşehir Koleji’nde, öğretmenlerin yan hakları konusunda da büyük bir adım atıldı. Kurum tüm öğretmenlerini tamamlayıcı sağlık sigortası güvencesi altına aldı.
Bahçeşehir Koleji öğretmenlerin yan hakları konusunda eğitim sektöründe bir ilke imza atarak öğretmenlerinin tümüne tamamlayıcı sağlık sigortası olanağı sunan ilk eğitim kurumu oldu. Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü’nde gerçekleştirilen törenle, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Alfredo Muoz protokol imzaladı. MAPFRE Sigorta ile imzalanan protokol kapsamında Bahçeşehir Koleji öğretmenleri kapsamı oldukça geniş tutulan ve doğum paketini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası güvencesi altına alındı.
İmza töreninde konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Kolejinin sürdürülebilir başarısını öğretmenlerine borçlu olduğunu söyledi. Yücel, “Öğretmenlerimiz mutlu ve huzurlu olmazsa öğrencimizi de mutlu edemeyiz. Öğretmenlerimizin huzuru, mutluluğu çok önemli. Eğitimden kesilmiş her bir kuruşun gelecekteki maliyeti daha büyük olur.” dedi.
Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel: “Eğitim sektörü için bu bir ilk”
Doğum paketini de içeren ayrıcalıklı tamamlayıcı sağlık sigortasının, bu zamana kadar eğitim sektöründe yapılan en çok sayıda çalışana yapılan sağlık poliçesi olduğunu söyleyen Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, “8 bin öğretmenimize özel sağlık sigortası yaptırıyoruz. Bu Türkiye’de bir ilk. Ülkemizdeki büyük şirketler çalışanlarını özel sağlık sigortası güvencesi altına alıyor. Fakat bu eğitim sektörü için ilki teşkil ediyor. Eğitim alanında öncü olduğumuz birçok konu gibi bu konuda da öncü olduğumuzu gururla söylemek isterim.” dedi. “Çocuklarımızın mutlu olması için öğretmenlerimizi mutlu etmeye çalışmaya, tüm yan haklarını iyileştirmek için çabalamaya devam edeceğiz.” diyerek konuşmasını sürdüren Yücel; tüm öğretmenlerine Bahçeşehir Üniversitesi’nde burslu yüksek lisans imkânı sağladıklarını söyleyerek, hizmet içi eğitimlerle de öğretmenlerine mesleki anlamda kendilerini geliştirmeleri için destek olduklarını ekledi.
MAPFRE Genel Müdürü Alfredo Muoz: “Bahçeşehir Koleji, eğitim sektöründe çok önemli, öncü bir adım attı”
Bahçeşehir Koleji öğretmenlerine doğum paketi de içeren ayrıcalıklı bir tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıklarını söyleyen Alfredo Muoz, “Öğretmenlerimizin sağlığına daha fazla özen göstermeleri, nitelikli sağlık hizmetlerinden kolaylıkla yararlanmaları için özel bir paket hazırladık. Bu paket ile öğretmenler, Türkiye genelindeki 500’ü aşkın özel sağlık kurumundan fark ücreti ödemeden yararlanabilecek” dedi. Bahçeşehir Koleji iş birliğinin, bugüne dek öğretmenlerin özel sağlık hizmetleri almasına yönelik atılmış en büyük adım olduğunu vurgulayan Muoz, “Bahçeşehir Koleji, eğitim sektöründe çok önemli, öncü bir adım attı. Böylesine değerli bir işin parçası olduğumuz için biz de MAPFRE Sigorta ailesi olarak büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji, tüm öğretmenlerine sağlık sigortası güvencesi sundu

Bahçeşehir Koleji, tüm öğretmenlerine sağlık sigortası güvencesi sundu

Bahçeşehir Koleji, tüm öğretmenlerine sağlık sigortası güvencesi sundu

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Beyoğlu'nda alev alev yanan gecekondu küle döndüBeyoğlu'nda alev alev yanan gecekondu küle döndü
Bağcılar’da gökyüzünü uçurtmalar kapladıBağcılar’da gökyüzünü uçurtmalar kapladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

Dilber Ay hayatını kaybetti! Herkes ardından bunu söyledi

Dilber Ay hayatını kaybetti! Herkes ardından bunu söyledi

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Manisa Lalesi'ni koparana 60 bin lira ceza!

Bu çiçeği koparan 60 bin lira ceza ödüyor

'Peygamberler diyarı'nda kano şov

Burası Diyarbakır! Eğer birinci olursa...

İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.