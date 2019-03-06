Bahçeşehir Kolejiden Kahramanmaraş’ta Dr. Özgür Bolat ile anne babalara yönelik seminer

Bahçeşehir Koleji tarafından Kahramanmaraş’ta “Mutlu ve başarılı çocuk nasıl yetiştirilir” konulu seminer düzenlendi. Kahramanmaraş’ta tüm anne babalara açık olarak düzenlenen seminer, Bahçeşehir Koleji Dr. Özgür Bolat Anne Baba Okulu’nda velilerle buluşan eğitim bilimci yazar Dr. Özgür Bolat tarafından verildi.

Anne ve babanın çocukla iletişimin nasıl olması gerektiği, çocuğun geleceğini planlamada ebeveynleri rolü, eğitim ve hayatın farklı alanlarında çocuğa nasıl davranılması gerektiği gibi konuların işlendiği seminer yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Seminer sonunda Bahçeşehir Kolej yöneticileri velilerle bir araya geldi.

Seminer sonunda gazetecilere konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı İsmihan Özkaracalar, Bahçeşehir Kolejinin Kahramanmaraş’ta veli seminerlerinin yanı sıra öğretmen ve hizmet içi eğitimler de düzenleyeceğini belirtti. Özkaracalar, “Bahçeşehir Kolejinde eğitim sürecinin en başarılı şekilde hayata geçirilmesini sağlamak için yalnızca eğitimcilerle değil, anne ve babalarla da sık sık bir araya geliyor, veli toplantıları ve veli seminerleri yapıyoruz. Bahçeşehir Kolejinde uyguladığımız nitelikli eğitim modellerinin başarıya ulaşmasının en önemli unsuru öğrencilerimizin mutluluk odaklı, başarılı bireyler olmalarıdır. Kurumumuzun tecrübesinden aldığımız güç ve özgüvenle kaliteli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak için çalışıyoruz. Bu hedefle anne babalara ebeveynlik dinamikleri konusunda bilimsel bilgiler ışığında rehberlik etmeyi de görev biliyoruz. Okul, öğrenci ve aile olarak eğitimin üç önemli dayanağı var. Bahçeşehir Koleji olarak bu hedefle öğretmenlerimize yönelik eğitimlerimiz ve anne babalara yönelik veli seminerlerimizi Kahramanmaraş’ta gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.