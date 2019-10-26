Bahçeşehir Kolejinden ABD'ye "yapay zeka" çıkarması

Harvard, IBM, Microsoft, Amazon, Google ve Facebook gibi dünya devlerini bir araya getiren ve bu yıl Cambridge İnovasyon Enstitüsü tarafından 4'üncü kez düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'na çok sayıda ülkeden yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel'in tek Türk konuşmacı olarak yer aldığı dünyanın en büyük yapay zeka konferansına, Türkiye'den katılan tek K12 eğitim kurumu da Bahçeşehir Koleji oldu.

Amazon'un yöneticilerinden Wilfred Justin, IBM'den Pin-Yu Chen ile MIT'den Dr. Alex Sandy Pentland'ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansta Yücel, Türkiye'de yaptıkları yapay zeka çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

"ESKİ DÜNYANIN ANLAYIŞIYLA YENİ DÜNYAYI İNŞA EDEMEYİZ"

Yücel, "Eğitimde yapay zekayı geliştirmek lazım. Eğer bu sektörle uğraşan insanlar bunu değiştirirse işte o zaman eğitimde biz devrim yapmış oluruz. Çünkü, eski dünyanın anlayışıyla yeni dünyayı inşa edemeyiz. Çalıştığımız yapay zeka sektörlerine bakın, her alanda kişiye özgü hizmet vermektedirler." dedi.