Bahçeşehir Koleji'nden Samsun çıkarması

İZMİR, (DHA) - ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan yola çıkarak Samsun’a ayak basmasıyla başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 100’üncü yılında, İzmir’in de aralarında bulunduğu Türkiye’nin dört bir yanındaki Bahçeşehir Koleji kampüslerinden 2 bin 500 öğrenci, Samsun’da bir araya geldi.

Program 500 öğrencinin İlk Adım Meydanı’nda Onur Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra İstanbul’dan yola çıkarak geçtiği illerde bulunan Bahçeşehir Koleji kampüslerinden aldığı bayrağı bir sonraki kampüse teslim ederek 830 kilometre pedal çeviren öğretmen Merve Marmara, Çobanlı İskelesi'ne bin 919 metre kala bisikletli öğrenciler tarafından coşkuyla karşılandı. Karşılamanın ardından 2 bin 500 kolejli Fener alayında biraraya geldi. Öğrencilerin 19 Mayıs temasıyla seslendirdiği şarkılar hep bir ağızdan söylendi. Davetlilerin yanı sıra fener alayına ve konsere, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve Bahçeşehir Koleji yöneticileri katıldı.

'BAĞIMSIZLIĞIMIZIN EN BÜYÜK GÜVENCESİ GENÇLERDİR'

Hüseyin Yücel, Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde 'Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir' sözlerini hatırlatarak, gençlerin bu sorumluluğu geleceğe aktarma görevini vurguladı. Yücel sözlerine şöyle devam etti: "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma vapuruyla buraya gelerek bağımsızlık mücadelesinin ilk adımını atmasının üzerinden tam 100 yıl geçti. Ne mutlu ki yalnızca Türkiye tarihine yazılan değil, verilen mücadeleyle dünyaya örnek olan bu destanın 100’üncü yılını görmek bize nasip oldu. Bizler 200’üncü yılını göremeyeceğiz ancak bağımsızlığımız sonsuza kadar var olacak. Bu yoldaki en büyük güvence siz gençlersiniz."

Hüseyin Yücel konuşmasının ardından Bahçeşehir Koleji'nin sporda, sanatta, robotikte ve bilimde Türkiye’yi dünyada temsil ederek ödüller alan başarılı öğrencilerine teşekkür ederek plaket takdim etti. Dünya genelinde çeşitli branşlarda şampiyonluk dereceleri alan Bahçeşehir Koleji öğrencilerini tebrik eden Yücel, Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetimizi bu gençlere emanet ettiğini söyledi. Hüseyin Yücel sözlerine şöyle devam etti:

"Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye genelindeki kampüslerinden, ülkemizin dört bir yanındaki illerden çıkarak başarılarını dünyaya kanıtlayan bu öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın temeli bu gençlerdir. Başarılarıyla bugün gururlandığımız bu gençler, Cumhuriyetimizin sonsuza kadar devam edeceğinin garantisidir."

'BU BİR BAYRAK YARIŞI'

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise, milli mücadele bayrağının Samsun'a taşınmasının 100’üncü yılında 2 bin 500 öğrenci ile burada olmaktan dolayı gururlu olduklarını dile getirerek, "Bizim için çok anlamlı bir gün. Anadolu halkı bütün imkânsızlıklara rağmen bütün cesaretiyle bir araya geldi ve bağımsızlık mücadelesi için kanının son damlasına kadar bu mücadelenin peşini bırakmadı. Bu bir bayrak yarışı. Eğitim de bu bayrak yarışının en özel hallerinden birisidir. Beden eğitimi öğretmenimiz Merve Marmara, bu bayrak yarışını temsilen İstanbul’dan Samsun’a bayrağımızı bir sonraki kampüste devir teslim yaparak 830 kilmometre pedal çevirdi. Bugün burada Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerimizle bu bayrağı yükseltmek için yeniden güven tazeledik. Gençliğe güvenimiz tam. Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce burada başlattığı milli mücadele ruhu ve Cumhuriyetimizin ilelebet varlığı için bugünü gençlere armağan etti. Bizler de devraldığımız bayrağı, eğitimle yeni nesillere aktaracağız" dedi.