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Bahçeşehir Kolejinden Silopi’de Dr. Özgür Bolat ile anne babalara yönelik seminer

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 09:00 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Bahçeşehir Koleji tarafından "Mutlu ve başarılı çocuk nasıl yetiştirilir?" adlı seminer düzenlendi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Bahçeşehir Koleji tarafından "Mutlu ve başarılı çocuk nasıl yetiştirilir?" adlı seminer düzenlendi. Seminerde anne ve babalarla bir araya gelen Eğitim Bilimci Yazar Dr. Özgür Bolat, anne ve babaların çocuklarıyla doğru iletişimi nasıl kurmaları gerektiği konusunda önemli noktalara değindi.
Anne ve babanın çocukla iletişimin nasıl olması gerektiği, çocuğun geleceğini planlamada ebeveynlerin rolü, eğitim ve hayatın farklı alanlarında çocuğa nasıl davranılması gerektiği gibi konuların işlendiği seminer yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Seminere; İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen, Bahçeşehir Koleji Okul Öncesi ve İlkokul Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, milli eğitim şube müdürleri ve veliler katıldı. Eğitim Bilimci Yazar Dr. Özgür Bolat, seminer sonunda kolej yöneticileri ve velilerle bir araya geldi.
Programın açılış konuşmasını yapan Hale Güneş, kurumlarının Türkiye ve dünyada ileriki süreçte bir marka olacağını belirtti. 21. Yüzyıl becerilerini kazandırmaya yönelik eğitim modelleri konusunda öncülük ettiklerini belirten Güneş, Bahçeşehir Kolejinde öğretmenlerin sürekli olarak bu modellere yönelik özel eğitim aldıklarını, ileriki süreçte Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber ortak projeler yürüterek, bütün öğretmenlerle aynı eğitim doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.
"Değerleri ile gelişen çocuklar yetiştirmek istiyoruz"
Silopi’deki kampüsümüz bizim için çok özel diyen Güneş, sözlerine şöyle devam etti:
"Burada olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye genelinde 56 ilde 125 kampüsümüz 75 bin öğrencimiz ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Silopi’de de kurucumuz Mahmut Aybi hocamla beraber bu yıl eğitim öğretime başladık. Burası çok güzel bir kampüs oldu. Özellikle laboratuvarları ve diğer bütün alanlarıyla fiziki olarak yaklaşık 11 bin metrekare üzerine kurulmuş bir kampüs. 35 dersliğimiz var. Kurum olarak dünyada yapılan bütün eğitim faaliyetlerini, eğitim yeniliklerini ülkemize taşıyoruz. Yaptığımız içeriklerle 5 yaşından itibaren öğrencilerimiz kodlama dersleri alıyor. Öğrencilerimizin çok yönlü gelişmesini istiyoruz. Akademik donanımlarının yanı sıra onların değerleri ile yetişen çocuklar olmasını istiyoruz. Köklerinden, geçmişinden gelen değerleri günümüze taşımalarını ve bu değerlerle bütünleşip önce iyi insan olmalarını istiyoruz. Bu anlamda da Silopi’deki öğrencilerimizle de yaptığımız etkinliklerle uygulamalarla bunu hedefliyoruz."
"Eğitim seminerlerimiz devam edecek"
Seminere veliler tarafından büyük bir katılım gösterildiğini ifade eden Güneş, "Bu seminerlerin devamında yine çocuk gelişimi eğitimi, okul öncesi eğitimi ve lise eğitimi üzerine birçok alanda farklı eğitim ve seminerler planlıyoruz. Silopi’ye de bu anlamda katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

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