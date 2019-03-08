Bahçeşehir Koleji'nden Silopi’de 'Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir' semineri

"Türkiye’de yaklaşık 56 ilde, 125 kampüsümüzle, 75 bin öğrencimizle eğitim öğretim hizmeti yapıyoruz. Silopi bizim için çok önemli. Burada çok güze bir okul oldu. Yaklaşık 11 bin metrekare üzerinde 35 derslikli bir okulumuz oldu. Kurucumuz Mahmut hocamla birlikte Silopi eğitimine katkıda bulunmak üzere öğrencilerimizle buluştuk. BahçeşehirKoleji olarak Türkiye’nin her noktasında kaliteli eğitimi öğrencilerimizle çocuklarımızla buluşturmak için yola çıktık. Silopide bunlardan biridir. Bizim için kıymetli bir yer. Buradaki çocuklarında bu kaliteli eğitimle buluşmasını istedik. Yaptığımız uygulamalarda hem akademik olarak donanımlı öğrenciler yetiştirirken aynı zamanda değerleri ile kültürü ile kendi köklerinden gelen değerlerle özümsemiş bununla beraber yoğrulmuş öğrenciler yetiştirmek hedefimiz. Bu anlamda Silopi kampüsümüzde çok güzel çalışmalara imza atıyoruz. Silopi kampüsümüz fiziki açıdan çok donanımlı laboratuvarları, kodlama robotik etkinlik alanları atölyeleri ile gerçekten dört dörtlük bir kampüs. Bu anlamda gurur duyuyorum. BahçeşehirKolejinin bayrağını da burada uzun yıllar dalgalandırmayı hedefliyoruz."