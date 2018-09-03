SPOR

Bahçeşehir SupperMassive TBF finalinde!

ESPOR HABERLERİ  | 03.09.2018 09:33 | Son Güncelleme

Son Türkiye Büyük Finali şampiyonu 1907 Fenerbahçe ile 2016 ve 2017 TBF finalisti Bahçeşehir SuperMassive'in karşılaştığı yarı final mücadelesinde kazanan 3-1'lik skorla Bahçeşehir SuperMassive oldu ve finalde Royal Bandits'in rakibi oldu.

Bahçeşehir SupperMassive TBF finalinde!

Son Türkiye Büyük Finali şampiyonu 1907 Fenerbahçe ile 2016 ve 2017 TBF finalisti Bahçeşehir SuperMassive'in karşılaştığı yarı final mücadelesinde kazanan 3-1'lik skorla Bahçeşehir SuperMassive oldu ve finalde Royal Bandits'in rakibi oldu.

İşte maçın hikayesi
Serinin ilk karşılaşması Bahçeşehir SuperMassive'in üstün erken oyun performansı eşliğinde başladı. Ardı ardına düşen kuleler ve Zeitnot'un Jhin ile aldığı skorlar takımı bir hayli öne geçirmişti. Ne var ki SUP oyunu bir türlü kapatamadı. 1907 Fenerbahçe, aldığı üç Alev Ejderi sayesinde oyunu uzatmak adına harika bir fırsat yakaladı ve bunu en iyi biçimde kullandı. Uzayan oyunda dakikalar FB lehine işlerken SUP riskli bir Baron kararıyla karşılaşmanın düğümünü çözmeye yeltendi. Bu riskli karar onların sonu oldu. 1907 Fenerbahçe hem Baron çukurundaki savaştan üstün çıktı hem de Baron güçlendirmesini alarak oyunu kazanmayı başardı.

Elde edilen büyük üstünlüklere rağmen kaybedilen oyunun Bahçeşehir SuperMassive'i nasıl etkileyeceği merak konusuydu. Bu şekilde kaybedilen maçların, oyuncuları mental olarak etkileyip performanslarını düşürdüğüne birçok defa şahit olduk. SUP ise benzer bir düşüş yaşamadı. Serinin ikinci karşılaşmasında yeniden baskın bir performans sergileyerek erken safhada üstünlüğü eline aldı. 1907 Fenerbahçe tarafı yine arka arkaya aldığı Alev Ejderleri'yle rakibine cevap vermeye çalışıyordu. Senaryo aynı şekilde mi devam edecek, uzayan oyunda FB yeniden galibiyete mi ulaşacak diye düşünürken sahneye SnowFlower çıktı. En kriktik anlarda tutturduğu Ölüm Cezaları ile seriye eşitliği getirdi.

Nişancılar serinin üçüncü maçında ipleri eline aldı. Zeitnot, Caitlyn tercihiyle Vadi'ye inerken Padden bu mevsim ilk defa Draven tercihinde bulundu. 35 dakikayı aşan harika bir mücadelenin ardından Vadi'ye damgasını vuran takımına oyunu kazandıran isim Zeitnot oldu. SUP, 1-0 geride başladığı seride 2-1 öne geçmeyi başardı. 4. karşılaşma 1907 Fenerbahçe için ya tamam ya devam niteliğindeydi. Eşleşme kritik olunca takımlar riskli seçimlere yöneldi. Frozen, TBF 2017'de SUP'un üzerine kabus gibi çöktüğü Aurelion Sol'ü tercih etti. Padden da bu mevsim hiç oyun kaybetmediği Kai'Sa ile sahneye çıktı. Ne var ki bu tercihler Bahçeşehir SuperMassive'e dur demek için yeterli değildi. SUP hızını bir an olsun kesmedi ve oyunu baştan sona önde götürerek seriyi 3-1 kazanmayı başardı. (lolesports)


PARTNERSosyal medya bu kişilik testini konuşuyorSosyal medya bu kişilik testini konuşuyor
Yükselme Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takım Beşiktaş oldu! Yükselme Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takım Beşiktaş oldu!
TOYOTA Masters Bangkok 2018'in detayları duyuruldu! TOYOTA Masters Bangkok 2018'in detayları duyuruldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eSpor League of Legends Bahçeşehir suppermassive 1907 Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Belhanda kaç maç ceza alırsa, o sayıya göre para cezası verilecek!

Belhanda kaç maç ceza alırsa, o sayıya göre para cezası verilecek!

Şenol Güneş Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'a sinirlendi!

Şenol Güneş Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'a sinirlendi!

Rıdvan Dilmen: Cüneyt Çakır VAR'a karşı, bakmak istemiyor!

Rıdvan Dilmen: Cüneyt Çakır VAR'a karşı, bakmak istemiyor!

Emre Belözoğlu, Erzurumspor-Başakşehir maçında çılgına döndü

Emre Belözoğlu, Erzurumspor-Başakşehir maçında çılgına döndü

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zula Süper Lig'de beşinci hafta geride kaldı! İşte sonuçlar!

Zula Süper Lig'de beşinci hafta geride kaldı! İşte sonuçlar!

Bahçeşehir SupperMassive TBF finalinde!

Bahçeşehir SupperMassive TBF finalinde!

Yükselme Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takım Beşiktaş oldu!

Yükselme Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takım Beşiktaş oldu!

TOYOTA Masters Bangkok 2018'in detayları duyuruldu!

TOYOTA Masters Bangkok 2018'in detayları duyuruldu!

BLAST Pro Series Copenhagen 2018'e katılacak 5 takım beli oldu!

BLAST Pro Series Copenhagen 2018'e katılacak 5 takım beli oldu!

Zula Süper Lig'in ilk yarısı tamamlandı!

Zula Süper Lig'in ilk yarısı tamamlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.