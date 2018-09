Bahçeşehir SupperMassive TBF finalinde!

Elde edilen büyük üstünlüklere rağmen kaybedilen oyunun Bahçeşehir SuperMassive'i nasıl etkileyeceği merak konusuydu. Bu şekilde kaybedilen maçların, oyuncuları mental olarak etkileyip performanslarını düşürdüğüne birçok defa şahit olduk. SUP ise benzer bir düşüş yaşamadı. Serinin ikinci karşılaşmasında yeniden baskın bir performans sergileyerek erken safhada üstünlüğü eline aldı. 1907 Fenerbahçe tarafı yine arka arkaya aldığı Alev Ejderleri'yle rakibine cevap vermeye çalışıyordu. Senaryo aynı şekilde mi devam edecek, uzayan oyunda FB yeniden galibiyete mi ulaşacak diye düşünürken sahneye SnowFlower çıktı. En kriktik anlarda tutturduğu Ölüm Cezaları ile seriye eşitliği getirdi.

İşte maçın hikayesi Serinin ilk karşılaşması Bahçeşehir SuperMassive'in üstün erken oyun performansı eşliğinde başladı. Ardı ardına düşen kuleler ve Zeitnot'un Jhin ile aldığı skorlar takımı bir hayli öne geçirmişti. Ne var ki SUP oyunu bir türlü kapatamadı. 1907 Fenerbahçe, aldığı üç Alev Ejderi sayesinde oyunu uzatmak adına harika bir fırsat yakaladı ve bunu en iyi biçimde kullandı. Uzayan oyunda dakikalar FB lehine işlerken SUP riskli bir Baron kararıyla karşılaşmanın düğümünü çözmeye yeltendi. Bu riskli karar onların sonu oldu. 1907 Fenerbahçe hem Baron çukurundaki savaştan üstün çıktı hem de Baron güçlendirmesini alarak oyunu kazanmayı başardı.

Nişancılar serinin üçüncü maçında ipleri eline aldı. Zeitnot, Caitlyn tercihiyle Vadi'ye inerken Padden bu mevsim ilk defa Draven tercihinde bulundu. 35 dakikayı aşan harika bir mücadelenin ardından Vadi'ye damgasını vuran takımına oyunu kazandıran isim Zeitnot oldu. SUP, 1-0 geride başladığı seride 2-1 öne geçmeyi başardı. 4. karşılaşma 1907 Fenerbahçe için ya tamam ya devam niteliğindeydi. Eşleşme kritik olunca takımlar riskli seçimlere yöneldi. Frozen, TBF 2017'de SUP'un üzerine kabus gibi çöktüğü Aurelion Sol'ü tercih etti. Padden da bu mevsim hiç oyun kaybetmediği Kai'Sa ile sahneye çıktı. Ne var ki bu tercihler Bahçeşehir SuperMassive'e dur demek için yeterli değildi. SUP hızını bir an olsun kesmedi ve oyunu baştan sona önde götürerek seriyi 3-1 kazanmayı başardı. (lolesports)