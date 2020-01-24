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Bahçeşehir Üniversitesi mezunları Londra’da 3. kez buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 11:32 | Son Güncelleme

Bahçeşehir Üniversitesi Mezunlar Merkezi tarafından 3.

Bahçeşehir Üniversitesi Mezunlar Merkezi tarafından 3. kez düzenlenen Bahçeşehir Üniversitesi Mezun Buluşması Londra’da gerçekleştirildi. Mühendisler Evi’nde gerçekleştirilen buluşmaya 100’ün üzerinde mezun katıldı.
Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mezun Buluşması’na BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Rektör Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve çok sayıda davetli katıldı. Buluşmada konuşma yapan Enver Yücel, mezun sayılarının artmasının motivasyonlarını daha da çok arttırdığını belirterek, "BAU Global’in çok değerli üyeleri, burada olmanız bize güç veriyor, moral veriyor, motivasyonumuzu yükseltiyor. Çünkü bizim hayallerimiz ve gideceğimiz bir yol var. O yol en başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesidir" dedi.

"Dünyaya örnek olmaya çalışıyoruz"
Hedeflerine ulaşabilmek için durmadan çalıştıklarını kaydeden Yücel, "İçinde bulunduğumuz yüzyılda yapılacak olan işleri en başından beri takip ediyoruz ve Birleşmiş Milletler‘in 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için eğitim politikalarımızı değiştirdik. Dünyaya örnek olmaya çalışıyoruz. Dünyanın artık önemli kurumlarından birisi haline geldik. Grup olarak Avrupa’nın en büyük eğitim grubuyuz. Sayıca büyüğüz. Ama biz nitelik olarak daha da çok büyümek istiyoruz. Dünyanın çok saygın bir grubu ve ailesi olmak istiyoruz. Bizim hayalimiz bu. Bunu sağlamak için de BETT fuarındaydık" dedi.
Yücel, BETT Fuarı’nın dünyanın en önemli eğitim teknolojileri fuarı olduğunu belirterek, "Bugüne kadar izleyiciydik, gözlemciydik. Ama artık kendi standımızda kendi ürünlerimizi sergileyip, dünya arenasına sunduk" şeklinde konuştu.
Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise fuara katkı sağlayan isimlere teşekkür ederek, "Helal olsun diyorum. Gerçekten çok güzel fuar deneyimi yaşattınız. Gerek basına yansımaları olsun, gerek burada yaptığınız anlaşmalar olsun. Gerçekten çok teşekkür ediyorum" dedi.
BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise kurumlarının her geçen gün daha da büyüdüğünü vurgulayarak, "Birbirimize destek olmak oldukça önemli. Burada bulunan herkesi ailem gibi hissediyorum. Düzenlenen etkinliğimizi "BAU Aile Etkinliği" olarak adlandırmak istiyorum. Oldukça güzel haberler var. İngiltere’de yeni faaliyete geçirdiğimiz bir üniversite var" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar tarafından geleneksel olarak her sene gerçekleştirilen aile fotoğrafı çektirildi.

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