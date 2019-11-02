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Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu'ndan Bursa'da siyaset dersi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2019 15:31 | Son Güncelleme

Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet Liderlik Okulu tarafından düzenlenen "4. Siyaset Okulu Bursa" programında CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç ders verdi

Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet Liderlik Okulu tarafından "4. Siyaset Okulu Bursa" programı düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde, farklı siyasi partilerin temsilcilerinin katıldığı programda, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ile AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ders verdi.

Karabıyık, bu tarz organizasyonlara önem verdiğini, akademisyen biri olarak da daha önce bu konuda dersler verdiğini söyledi.

Vatandaşların siyasetin ve kurumlarının nasıl işlediğini bilmeleri gerektiğini ifade eden Karabıyık, "Yasaların nasıl çıkartıldığını ve diğer ayrıntıları biz buralarda anlatıyoruz. Siyasetle ilgili konuların sorgulanması adına vatandaşların buralarda bulunmasının çok doğru bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Her farklı siyasi görüşten kişinin katılıyor olması daha güzel. Burada siyaset yapmaktan çok siyasetin nasıl yapıldığını anlatmak yani belli bir partinin siyasetini yapmak değil ama bizden dinleyicilerin öğrenmek istediği konuları anlatmak amaç." diye konuştu.

CHP'nin siyaset anlayışıyla ilgili de konuşan Karabıyık, "Bir ülkede ayrıştırarak siyaset yapamazsınız, vatandaş da yapılmamasını ister. Geldiğimiz noktada ayrıştırıcı dilin bizi nerelere, hangi noktalara taşıdığını çok net görüyoruz. İnsanları hangi partiden olursa olsun kucaklamak. Hepimiz hizmet için varız sonuçta ve biz bunu siyasette göstermeye çalışıyoruz. Biz ne kadar kucaklarsak, ayrıştırıcı dilden ne kadar uzak olur ve herkesi bir araya getirirsek ülke olarak da zaten milli menfaatlerimiz de buna göre daha olumlu gelişir" değerlendirmesinde bulundu.

- "Gençlerin siyasette olmasını son derece önemsiyorum"

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise gençlerin siyasetin içinde olmasının ve katılım sağlamalarının önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasette gençlere önem veren liderlerden biri olduğunu ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Gençlerin siyasette olmasını son derece önemsiyorum. Gençlikte bir dinamizm var, bir itici güç var, bunu siyasete katmazsak hem nitelik hem de aktivite noktasında ciddi sıkıntılar yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu yüzden görüşü ne olursa olsun tüm gençlerimizin, görüşleri doğrultusunda siyasi partilerde varlıklarını arttırmaları konusunda bir talebimiz var. Biz AK Parti olarak tüm gençleri davet ediyoruz. Gençlerin bol bol okumaları gerekiyor, özellikle ülke tarihini, yakın geleceği anlamak adına fazlasıyla okumalarını tavsiye ediyorum."

Programda ayrıca alanında uzman kişilerce siyaset ve siyaset kurumlarının işleyişleri hakkında dersler verildi.

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