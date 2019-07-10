HABER

Bahçeşehir’de banka çıkışı kadına kapkaç dehşeti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 14:13 | Son Güncelleme

Bahçeşehir’de 3 şüpheli bankadan çıkan kadına kapkaç dehşeti yaşattı.

Bahçeşehir’de banka çıkışı kadına kapkaç dehşeti

Bahçeşehir’de 3 şüpheli bankadan çıkan kadına kapkaç dehşeti yaşattı. Kadının çantasını kapkaç yapan şüpheliler araçla kaçmaya çalıştıkları sırada park halindeki başka bir araca çarptı. Kaza nedeniyle sıkışan aracın kapılarını açamayan şüpheliler yanlarındaki silahla camları kırıp olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Kapkaççıların kaçma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, S.D. isimli kadın bankaya para yatırmak için girdi. Dökmeci bankadan çıkıp arabasına bindiği sırada yanına yaklaşan bir şüpheli çantayı çekti. Çantayı kapkaç yapan şüpheli kaçmaya başladı. Bu sırada S.D.’de çantayı alan kapkaççının peşinden koştu.

Kapkaççı bankanın yakınında kendisi bekleyen 2 arkadaşının içinde bulunduğu araca bindi. S.D. ise şüphelilerin arabasının koluna yapışarak bağırmaya başladı. Kadının bağırması üzerine paniğe kapılan şüpheliler aracı hızla sürdü. Bir anda şüphelilerin kontrolünden çıkan araç park halindeki başka bir araca çarparak sıkıştı. Sıkışan aracın kapılarını açamayan şüpheliler yanlarındaki silahla camları kırdı. Aracın camından çıkan şüpheliler yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Olay sonrası mağdur olan S.D. yaşananları anlatırken, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.
Öte yandan kapkaççıların kaçma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Bahçeşehir’de banka çıkışı kadına kapkaç dehşeti

PARTNERİşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!İşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!
İş yerindeki yardım kumbarasını çaldılarİş yerindeki yardım kumbarasını çaldılar
Bingöl'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralıBingöl'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.