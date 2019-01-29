IHAAW105849-ASA/28-01-2019
- Bahçeşehir’de bir binanın giriş katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin yakınları sinir krizleri geçirirken itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
28.01.2019 10:58:49 TSI
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