HABER

Bahçeşehir'de pazar yerinde yangın paniği kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 11:41 | Son Güncelleme

BAHÇEŞEHİR'DE kapalı pazar olarak kullanılan alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ersan SAN / İSTANBUL,(DHA)

BAHÇEŞEHİR'DE kapalı pazar olarak kullanılan alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Zıbatalar, esnaf ve vatandaşları tahliye ederken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın sabah saat 09.30'da 3 katlı bir kapalı pazarda meydana geldi. Pazar yeri olan, aynı zamanda fuar ve sergi alanı olarak da kullanılan binada dumanları gören, zabıta ekipleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Zabıtalar pazar yerindeki vatandaşları ve esnafı tahliye etmeye başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Bu sırada dumandan etkilenen bir zabıta memuru da hastaneye kaldırıldı. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi. İtifaiyenin çalışmaları devam ediyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Çay tarlasına ziyaretçi akınıÇay tarlasına ziyaretçi akını
Türkiye'de şarbon hangi illerde görüldü? Uzmanlardan 'Yayılabilir' uyarısıTürkiye'de şarbon hangi illerde görüldü? Uzmanlardan 'Yayılabilir' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül: Çocuklar icra daireleri aracılığıyla alınmayacak

Adalet Bakanı Gül: Çocuklar icra daireleri aracılığıyla alınmayacak

Türkiye'de şarbon hangi illerde görüldü? Uzmanlardan 'Yayılabilir' uyarısı

Türkiye'de şarbon hangi illerde görüldü? Uzmanlardan 'Yayılabilir' uyarısı

2.9.2018 tarihi Dünya Gümüşhaneliler Günü olarak kutlansın önerisi

2.9.2018 tarihi Dünya Gümüşhaneliler Günü olarak kutlansın önerisi

Antalya'da 7 mahallede kuduz alarmı! Karantinaya alındı

Antalya'da 7 mahallede kuduz alarmı! Karantinaya alındı

Meteoroloji'den 'sıcaklık' uyarısı! İşte hava durumuna ait son bilgi

Meteoroloji'den 'sıcaklık' uyarısı! İşte hava durumuna ait son bilgi

ABD'li rahip Brunson’un avukatından AYM açıklaması

ABD'li rahip Brunson’un avukatından AYM açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.