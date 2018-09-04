Bahçeşehir'de pazar yerinde yangın paniği kamerada

Ersan SAN / İSTANBUL,(DHA)
BAHÇEŞEHİR'DE kapalı pazar olarak kullanılan alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Zıbatalar, esnaf ve vatandaşları tahliye ederken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın sabah saat 09.30'da 3 katlı bir kapalı pazarda meydana geldi. Pazar yeri olan, aynı zamanda fuar ve sergi alanı olarak da kullanılan binada dumanları gören, zabıta ekipleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Zabıtalar pazar yerindeki vatandaşları ve esnafı tahliye etmeye başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Bu sırada dumandan etkilenen bir zabıta memuru da hastaneye kaldırıldı. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi. İtifaiyenin çalışmaları devam ediyor.
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