Bahçeşehir’de silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Bahçeşehir’de aralarında alacak verecek meselesi bulunan yabancı 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

İstanbul Bahçeşehir’de aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunan yabancı 2 grup akşam saatlerinde bir araya geldi. Buluşmada yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Ölü ve yaraların kimliklerinin tespit edilmesine ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

