HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçeşehir’de silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Bahçeşehir’de silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

31.03.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçeşehir’de aralarında alacak verecek meselesi bulunan yabancı 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Bahçeşehir’de aralarında alacak verecek meselesi bulunan yabancı 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

İstanbul Bahçeşehir’de aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunan yabancı 2 grup akşam saatlerinde bir araya geldi. Buluşmada yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Ölü ve yaraların kimliklerinin tespit edilmesine ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladıYanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladı
Başakşehir'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralıBaşakşehir'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Suşa nerede? Suşa hangi ülkede?

Suşa hangi ülkede?

Aşı orucu bozar mı? Oruçluyken Kovid aşısı yaptırılır mı? Diyanet'ten açıklama

Oruçluyken Kovid aşısı yaptırılır mı?

Sevilay Yılman'dan Bahçeli'ye: Şahsımı hedef gösterdiğiniz tweet dolayısıyla telefonum susmuyor

Bahçeli 'ücretli tetikçiler' demişti! Sevilay Yılman'dan yanıt

Murat Hazinedar'dan hakime: Allah sizi de düşürsün inşallah buralara

Murat Hazinedar'dan hakime sitem dolu sözler

Son dakika! Başakşehir'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Başakşehir'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük korona tablosu

31 Mart koronavirüs tablosu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.