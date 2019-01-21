Bahçesi için üretti artık ihraç ediyor

MUSTAFA KURT - Antalya'da yaşayan ziraat mühendisi Ramazan Avcu, bahçesinde kullanmak için ürettiği gübreyi yurt dışına satmaya başladı. Gazipaşa ilçesinde 30 dönümlük arazisinde muz ve sebze üreten 54 yaşındaki Avcu, bir süre önce ithal gübre kullanmamak için bahçesinde gübre üretim tesisi kurdu. Ürettiği gübreyi bahçesinde kullanmaya başlayan Avcu, talep üzerine çevresindeki çiftçilere de satmaya başladı. Talebin artması üzerine gübre üretim tesisini genişleten Avcu, daha sonra hedef büyüterek yurt dışına açıldı. İlk yurt dışı satışını İran'a gerçekleştiren Avcu'nun hedefi ise bin tonluk gübre ihracatını gerçekleştirmek. -"2000 ve öncesi yıllarda gübre ithalatı fazlaydı" Avcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada muz ve sebze yetiştirdiği 30 dönümlük alanda ithal yerine yerli gübre kullanma düşüncesinin kendisini üretmeye yönlendirdiğini anlattı. İlk zamanlarda yaptığı üretimin sadece kendisine yettiğini vurgulayan Avcu, "Ancak daha sonra çevre il ve ilçelerden talepler geldi. Ben de hem tesisi büyüttüm hem de üretimi artırdım. 2000 ve öncesi yıllarda gübre ithalatı fazlaydı. Gübreler genelde Hollanda, İspanya, İtalya, İsrail ve Belçika'dan geliyordu. Ancak bugün kendimiz gübreyi fazlasıyla üretir hale geldik. Artık daha fazla üreterek, yurt dışına bağımlılığımızın azalmasına katkı sağlamaya çalışıyorum." dedi.

2000'de organik ve inorganik gübre lisansını alarak üretime başladığını hatırlatan Avcu, Türkiye'de organik gübre üretiminde ilk 65 üretici arasına girdiğine değindi. - Bitkisel atıkları yer altı havuzunda fermente ediyorum" Avcu, Türkiye'de organik gübre üretiminin yeni yeni yaygınlaştığını ifade ederek, ülkenin organik gübre üretimi açısından önemli potansiyele sahip olduğunu kaydetti. Organik gübreye olan talebin gittikçe arttığına işaret eden Avcu, bitkilerden sıvı organik gübre ürettiğini belirtti. Ham madde olarak şeker pancarı ve maya fabrikası atıklarını topladığını anlatan Avcu, "Topladığım bitkisel atıkları 500 tonluk yer altı havuzunda bir hafta ile 30 gün arasında fermente ediyorum. Ardından tanklara çekerek değerlerini orantılıyorum. En son olarak da ambalajlayarak satışa sunuyorum." dedi. İthal ürünlere göre yerli üretimin yüzde 50-70 arasında daha ucuz olduğunu söyleyen Avcu, yurt dışına da ürün gönderdiğini belirterek, "İlk ihracatı İran'a göndererek yaptım. Şimdi Azerbaycan ve Özbekistan ile görüşmelerim var. İlk etapta yurt dışına 500 ton gübre göndermeyi planlıyorum." diye konuştu.