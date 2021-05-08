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Bahçesinde 16 ton çöp biriktiren vatandaş, çöplerin toplanmasını gözleri dolarak izledi

08.05.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla’da bir vatandaş, çöp konteynerlerinden topladığı 16 ton çöpü evinin bahçesinde biriktirdi. Sıcak havanın etkisiyle kokan ve çevreye rahatsızlık veren çöpler, vatandaşların şikayeti üzerine Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Biriktirdiği çöplerin alınmasına çok üzülen vatandaş, ekiplerin çalışmasını gözleri dolarak izledi.

Bahçesinde 16 ton çöp biriktiren vatandaş, çöplerin toplanmasını gözleri dolarak izledi

Tuzla’nın İstasyon Mahallesi’nde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, çöp konteynerinden topladığı yaklaşık 16 ton ağırlığındaki çöpleri, evinin bahçesine taşıdı. Vatandaşların Tuzla Belediyesi’ni arayarak şikâyet etmesi üzerine çöp dolu bahçeye gelen Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri’nin olumsuz durumu tespit etmesi üzerine Tuzla Belediyesi temizlik görevlileri çöpleri temizledi. Temizlenen yaklaşık 16 ton olan çöp, ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı. 16 ton çöpü bahçesine toplayan vatandaş, çöplerin temizlenmesini gözleri dolarak izledi.

''ÇEVREDEN BULDUĞU ÇÖPLERİ GETİREREK BAHÇESİNE YIĞIYOR''

Çöp dolu bahçeye gelerek incelemelerde bulunan Tuzla Belediyesi Zabıta Memuru Ramazan Çavdar,” Akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaşımız var. Burada ailesi ile beraber yaşıyor. Ancak, kendisinin çöp toplama hastalığı var. Çevreden bulduğu çöpleri getirerek bahçesine yığıyor. Bu çöpler kokmaya başlayınca buradaki vatandaşlardan tarafımıza şikayetler geliyor. Biz de bu şikayetlere istinaden yaptığımız denetimde buranın olumsuzluk teşkil ettiğini tespit ettik. Tuzla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ile beraber organize bir şekilde çöp evi boşaltıyoruz” dedi.

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(DHA)


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