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Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp, yanmaktan kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 07:57 | Son Güncelleme

ANKARA’da, yalnız yaşadığı gecekonduda yangın çıkan Burhan Nacaksız (80), bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanınca, kendisini dışarı atarak kurtuldu.

Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp, yanmaktan kurtuldu

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, yalnız yaşadığı gecekonduda yangın çıkan Burhan Nacaksız (80), bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanınca, kendisini dışarı atarak kurtuldu.
Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi Uzunyol Sokak'ta Burhan Nacaksız'ın yalnız yaşadığı gecekonduda saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Dakikalar içinde yayılan alevler, gecekonduyu sardı. Ev sahibi Burhan Nacaksız, bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanarak kendini sokağa attı. Yanan gecekondunun bitişiğindeki evde oturan Ayşe Ertürk’ü (79) de komşuları uyandırarak evden çıkardı. Yangın, kısa süre içinde Ertürk’ün evine de sıçradı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
İki gecekondunun da kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp, yanmaktan kurtulduBahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp, yanmaktan kurtulduBahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp, yanmaktan kurtulduBahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp, yanmaktan kurtuldu

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Geri dönüşüm deposundaki yangın 2 saatte söndürüldü Geri dönüşüm deposundaki yangın 2 saatte söndürüldü 
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