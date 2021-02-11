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Bahçesinde çalışırken kullandığı traktörün altında kaldı

11.02.2021 14:24 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Alanya ilçesinde tarlasında traktörle çalışırken, devrilen traktörün altında kalan Mehmet Sevilgen (59) isimli kişi ağır yaralandı.Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Alanya’nın Yeşilöz Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde tarlasında traktörle çalışırken, devrilen traktörün altında kalan Mehmet Sevilgen (59) isimli kişi ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Alanya’nın Yeşilöz Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Sevilgen isimli kişi tarlasında çalıştığı sırada taş yüklü yolan traktörünün romörkünün devrilmesi sonucu altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri traktörün altında sıkışan Mehmet Sevilgen’i bulunduğu yerden çıkartıp Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hayati tehlikesinin olduğunu öğrenilen vatandaşın kolu ve bacak kısmında kırıkların olduğu öğrenildi.

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