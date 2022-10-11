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Bahçesinde çapa yaparken buldu! 60 yıldır toprağa gömülü haldeymiş: Meğer geçmişte...

11.10.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da çiftçi olan İ.C. isimli vatandaş, bahçesinde çapa yaparken ilginç bir şeye rastladı. İlk olarak toprakta metal bir parça gören çiftçi, çevresini kazdığında bunun bir mühimmat olduğunu anladı ve ekiplere haber verdi. Ekipler yaptıkları ilk incelemede bunun patlamamış bir havan mermisi olduğunu ve 60 yıldır toprağa gömülü olduğunu belirledi. Öte yandan bölgenin geçmiş yıllarda atış alanı olarak kullanıldığı öğrenildi.

Bahçesinde çapa yaparken buldu! 60 yıldır toprağa gömülü haldeymiş: Meğer geçmişte...

Konya'da bir çiftçi bahçesinde çapa yaparken karşılaştığı metal parçayla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Olayı polise haber vermesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi ve inceleme yapıldı. Geniş önlem alınıp yapılan çalışmalarda toprağa gömülü haldeki parçanın ne olduğu anlaşıldı. İşte detaylar...

BOMBA İMHA UZMANLARI SEVK EDİLDİ

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi Salarlı Yaylası'nda meydana geldi. Çiftçi İ.C., bahçesinde çapa yaptığı sırada toprağa gömülü metal bir parçaya rastladı. Çevresini kazdığında ise metalin bir mühimmat olduğunu fark ederek polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye emniyet müdürlüğüne bağlı bomba imha uzmanları sevk edildi.

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HAVAN MERMİSİ OLDUĞU ANLAŞILDI

Ekipler yerleşim yerinin yaklaşık 200 metre ilerisindeki bahçede yaptığı incelemede mühimmatın, patlamamış bir havan mermisi olduğunu belirledi. Bunun üzerine yerleşim yerlerinden itibaren önlem alınıp, bahçenin bulunduğu alana kimse yaklaştırılmadı. Uzman ekip, yaptığı ilk incelemede havan mermisinin yaklaşık 60 yıldır toprağa gömülü olduğunu belirledi.

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BÖLGE GEÇMİŞ YILLARDA ATIŞ ALANI OLARAK KULLANILIYORMUŞ

Mermi imha edilip, kriminal laboratuvarında detaylı incelenecek. İ.C.'nin, bahçeyi yaklaşık 50 yıldır kullandığı, yaylada birkaç ay önce de yine havan mermisi bulunduğu, bölgenin ise geçmiş yıllarda atış alanı olarak kullanıldığı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya havan mermisi çapa
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