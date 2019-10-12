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Bahçesinde çökme olan hastane geçici olarak taşınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 17:19 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, 2 yıl önce hizmete açılan 25 yataklı devlet hastanesinin bahçesindeki zeminde meydana gelen çökmenin ardından yapılan etüt çalışması sonrası zeminin sağlamlaştırılmasına karar verildi.

Bülent DİKTEPE/ESKİPAZAR (Karabük),(DHA)- KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, 2 yıl önce hizmete açılan 25 yataklı devlet hastanesinin bahçesindeki zeminde meydana gelen çökmenin ardından yapılan etüt çalışması sonrası zeminin sağlamlaştırılmasına karar verildi. Yaklaşık 1 yıl sürecek çalışmalar nedeniyle hastane boşaltılarak, sağlık hizmeti geçici olarak orta okulun ek binasında verilecek.

Eskipazar Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki beton zeminde 8 ay önce çökme oldu. Yaklaşık 70 metre uzunluktaki beton alanda aşağı doğru 1 metre çökme meydana geldi. Çökmenin binayı tehdit etmediği belirtilirken, bölgede zemin etüt çalışması başlatıldı. Zaman içerisinde göçük daha da derinleşirken altından geçen yolun kenarındaki istinat duvarı ve kaldırımda da çökmeler yaşandı. Çökmenin yaşandığı bölgelere güvenlik şeridi çekilerek önlem alınmaya çalışıldı.

TAŞINMASINA KARAR VERİLDİ

İl Sağlık Müdürlüğü yazılı açıklama yaparak hastanenin geçici olarak Şehit Cafer Demirhan İmam Hatip Ortaokulu ek binasına taşınacağını açıkladı. Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Zemin etüdü, proje ve yapım ihalesi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ve inşaatı 01 Ağustos 2017 tarihinde tamamlanan 25 yataklı Eskipazar Entegre Devlet Hastanemiz 25 Eylül 2017 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Hastanemizin kesin kabulün tamamlanmasına müteakip çevresindeki zeminde meydana gelen çökmeler nedeniyle Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından teknik rapor tanzim edilmiş ve bu rapor Bakanlığımıza iletilmiştir. Belirtilen rapor doğrultusunda Bakanlığımız tarafından yerinde incelemeler yapılmış, jeolojik hareketlerin tespiti için sondaj faaliyetleri yürütülmüş ve inklinometre cihazı yerleştirilerek ölçümler yaptırılmıştır. Yapılan bu çalışmalar neticesinde; hastane binasında herhangi bir hasar ya da tehlikeli bir durum bulunmamakla birlikte yağışlar neticesinde çevresinde biriken ve yer altında toplanan suların zemini yumuşattığı ve kaymalara yol açtığı tespit edilmiştir.”

Çalışmaların yaklaşık 1 yıl süreceği belirtilerek, açıklama şöyle devam etti:

“Bu durumun hastane binasına zarar vermemesi için hastane çevresinde su drenaj hattı oluşturulmasına ve çöken bölümlerin çimento enjeksiyonu yöntemiyle sağlamlaştırılmasına karar verilmiştir. Yapılacak tüm bu işlemlerin kapsamlı bir çalışma gerektirmesi ve tahminen 1 yıl kadar sürecek olması nedeniyle vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının mağduriyet yaşamaması adına hastanemiz geçici süreyle boşaltılacaktır. Hastanemiz tekrar faaliyete geçene kadar sağlık hizmetlerimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ait Şehit Cafer Demirhan İmam Hatip Ortaokulu ek binasında sürdürülecek olup, sağlık hizmet sunumunda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gerekli tedbirler alınmaktadır.’’

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