Mahir ALAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde dün evden çıkıp bir daha dönmeyen Ahmet Sevim (49), bahçesinde ölü bulundu.

​Olay, sabah saatlerinde Besni- Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde 'Evden bahçeye gidiyorum' diye çıkan Ahmet Sevim, akşam olmasına karşın geri dönmedi. Yakınları kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alamayınca güvenlik güçlerine haber verdi. Aramalarda Sevim, kendisine ait üzüm ve fıstık bahçesinde ölü bulundu. Sevim'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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