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Bahçesindeki erik ağacı kasımda çiçek açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 13:30 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de yaşayan işçi Mehmet Ateş (34), evinin bahçesinde yer alan erik ağacının kasım ayında çiçek açması ile birlikte şaşkınlık yaşadı.

Bahçesindeki erik ağacı kasımda çiçek açtı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de yaşayan işçi Mehmet Ateş (34), evinin bahçesinde yer alan erik ağacının kasım ayında çiçek açması ile birlikte şaşkınlık yaşadı. 'İklim değişikliği' nedeniyle ağacının çiçek açtığını düşünen Ateş, "Yalancı bahar dedikleri bu olsa gerek, yazın meyvesini yediğimiz ağaç, kasım ayında tekrar çiçek açtı" dedi.
Sonbaharın gelmesi ile birlikte Kayseri'nin yüksek kesimlerindeki bazı ağaçlar yapraklarını döktü. Geçen hafta kar yağışının etkili olduğu kentte, hafta başından itibaren hissedilen ve 'Pastırma yazı' olarak bilinen sıcak hava dalgası ile yapraklarını döken ağaçlar yeniden çiçek açmaya başladı. Kent merkezinde yer yer 20-25 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar ile birlikte, Merkez Kocasinan İlçesi Saraycık Mahallesi'nde yaşayan işçi Mehmet ve çiftçi emeklisi babası Seyit Halil Ateş (67), evlerinin bahçesinde yer alan erik ağacının yeniden çiçek açmasıyla şaşırdı.
'GEÇEN HAFTA KAR YAĞDI, BU HAFTA AĞAÇ ÇİÇEK AÇTI'
Yazın meyvesini yedikleri ağacın tekrar çiçek açtığını dile getiren Mehmet Ateş, "Yalancı bahar dedikleri bu olsa gerek. Yazın meyvesini yediğimiz erik ağacı yeniden çiçek açtı. Ağaçlar da şaşırdı. Kasım ayında ağaçların çiçek açtığını ilk defa görüyorum. Mevsim değişikliğini en yakından hissetmiş olduk. Geçen hafta kar yağdı. Şimdi de ağaçlar çiçek açtı " diye konuştu.
Hayatı boyunca kasım ayında ağaçların çiçek açtığına şahit olmadığına vurgu yapan baba Seyit Halil Ateş ise, "67 yaşındayım. Bu yaşıma kadar ilk defa ağaçların kasım ayında çiçek açtığını görüyorum. İklim değişikliği bize de yansımış oldu. Kaygı verici bir durum. Meyve verse de yesek" dedi.

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Bahçesindeki erik ağacı kasımda çiçek açtıBahçesindeki erik ağacı kasımda çiçek açtıBahçesindeki erik ağacı kasımda çiçek açtıBahçesindeki erik ağacı kasımda çiçek açtı

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