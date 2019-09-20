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Bahçesindeki incir ağacına kendini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 16:36 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde, yalnız yaşayan 3 çocuk annesi Hikmet S. (75), evinin bahçesindeki incir ağacına bağladığı ipe kendini asarak, yaşamına son verdi.

Bahçesindeki incir ağacına kendini astı

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, yalnız yaşayan 3 çocuk annesi Hikmet S. (75), evinin bahçesindeki incir ağacına bağladığı ipe kendini asarak, yaşamına son verdi.
İstiklal Mahallesi Çapraz Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Hikmet S., dün öğle saatlerinde gelen oğlu Ahmet S. tarafından bahçedeki incir ağacına asılı bulundu. Ahmet S., hemen polis ve 112 Acil Servis'i aradı. Adrese gelen sağlık ekipleri, Hikmet S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Hikmet S.'nin merdiven çıkarak ağaca bağladığı iple intihar ettiği tespit edildi.
Hikmet S.'nin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelenin ardından Tire Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi. Soruşturma başlatan polis, Hikmet S.'nin intihar nedenini araştırıyor.

FOTOĞRAFLI

Bahçesindeki incir ağacına kendini astı

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