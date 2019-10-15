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Bahçesindeki kuru otları yakarken yanarak öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 10:42 | Son Güncelleme

Bahçesindeki kuru otları yakarken yanarak öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, bahçesindeki kuru otları yakarak temizlemek isteyen 86 yaşındaki kadın, çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yenice Mahallesi'nde yaşayan Döndü Gül, bahçesindeki kuru otları yakarak temizlemek istedi. Bu sırada rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin arasında kalan yaşlı kadın, yanarak öldü.

Gül'ün cesedi, incelemenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kırşehir kuru ot yangın yaşlı kadın

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