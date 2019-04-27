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Bahçesine 9 metre yüksekte ağaç ev yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 11:56 | Son Güncelleme

 SAMSUN'un Ondokuzmayıs ilçesinde  Kenan Pehlivan (84), evinin bahçesindeki iki çınar ağacının üzerine 9 metre yükseklikte 5 metrekarelik tek odalı ev yaptı. Pehlivan, merdivenle çıktığı ağaç evde boş vakitlerini geçiriyor.

Bahçesine 9 metre yüksekte ağaç ev yaptı

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Ondokuzmayıs ilçesinde Kenan Pehlivan (84), evinin bahçesindeki iki çınar ağacının üzerine 9 metre yükseklikte 5 metrekarelik tek odalı ev yaptı. Pehlivan, merdivenle çıktığı ağaç evde boş vakitlerini geçiriyor.
Ondokuzmayıs ilçesi Yörükler Mahallesi'nde yaşayan Kenan Pehlivan'ın evinin bahçesindeki iki çınar ağacının üzerinde bulunan tek odalı ağaç ev görenlerin dikkatini çekiyor. 8 yıl önce yan yana bulunan iki çınar ağacının dallarının büyümesi nedeniyle yıkılma ihtimali üzerine Pehlivan, dalları budayıp üzerlerine ağaç ev yapmaya karar verdi. 1.5 ay çalışan Pehlivan, tahta ve sac malzeme kullanarak 9 metre yükseklikte 5 metrekarelik tek odalı ev yaptı. Pehlivan, merdivenle çıktığı ağaç evde boş vakitlerini geçiriyor.
Boş vakitlerinde ağaç eve çıktığını anlatan Kenan Pehlivan, "Zaman zaman boş vakitlerimde buraya geliyorum. Burada bir yatağım var, uzanıyorum, dinleniyorum. Yaz aylarında özelikle çok serin oluyor. Geceleri de burada kaldığım oluyor. Kafa dinlemek için geldiğim bir yer oldu burası. Görenler çok şaşırıyor. Gelip soranlar oluyor. Merak edip bakanlar oluyor. Tabi bu da güzel bir şey. Bu ağaç evi yaptığımda hiç bu kadar dikkat çekeceğini düşünmemiştim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bahçesine 9 metre yüksekte ağaç ev yaptıBahçesine 9 metre yüksekte ağaç ev yaptıBahçesine 9 metre yüksekte ağaç ev yaptıBahçesine 9 metre yüksekte ağaç ev yaptı

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