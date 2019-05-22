HABER

Bahçesine gelen tilkiyi eliyle besledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 14:35 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde Sadi Çelik, iftar saatinde evinin bahçesine gelen tilkiyi elleri ile besledi.

Bahçesine gelen tilkiyi eliyle besledi

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde Sadi Çelik, iftar saatinde evinin bahçesine gelen tilkiyi elleri ile besledi.
Tulumtaş Mahallesi'nde oturan emekli Sadi Çelik, önceki gün akşam saatlerinde iftar öncesinde 2 katlı müstakil evinin bahçesine çıktığında, tilki ile karşılaştı. Şaşkınlık yaşayan Çelik, yanına yaklaşan tilkiyi elleri ile besledi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Sadi Çelik, tilkinin ilk kez ramazan ayının ilk gününde geldiğini söyleyerek, "O zaman bizi görünce ürküp kaçtı. Daha sonra belirli zamanlarda yeniden geldi. Önceki gün tekrar geldi. Elimizde besledik. Hemen hemen her iftar vakti bahçeye geliyor. Yediklerimizi onunla paylaşıyoruz. Köyün içerisine fazla giremiyor. Çünkü, köyde köpek fazla. Tilki ile aramızda duygusal bir ilişki oluştu. O da halinden memnun, biz de memnunuz. İlk defa bu kadar yakından yaklaşan bir tilki gördük" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bahçesine gelen tilkiyi eliyle beslediBahçesine gelen tilkiyi eliyle besledi

Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu! Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu!
Babasının emekli maaşıyla geçiniyordu, ev sahibi olduBabasının emekli maaşıyla geçiniyordu, ev sahibi oldu
Antalya'da mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele (2)Antalya'da mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar son haliyle görenleri şaşırttı!

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar son haliyle görenleri şaşırttı!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şike davasını onayan eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı'ya 12 yıl hapis cezası

Şike davası kararını onamıştı! 12 yıl hapis cezası verildi

Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti

Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

Bu tür sadece Türkiye'de var! Herkes lekeli olanla karıştırıyor ama...

Sadece Türkiye'de var! Çok ender görülüyor

Son dakika: Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'ya gidiyor

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.