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  4. Bahçesine giren kanguruyla karşı karşıya gelince büyük şok yaşadı! Kavga ettikleri anlar sosyal medyada olay oldu

Bahçesine giren kanguruyla karşı karşıya gelince büyük şok yaşadı! Kavga ettikleri anlar sosyal medyada olay oldu

01.06.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir kangurunun saldırısına uğrayan adam, peşini bırakmayan hayvanla kavga etti.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Ballina bölgesinde köpeklerinin havlaması üzerine bahçeye çıkan Cliff Des adlı bir adam, dehşeti yaşadı.

ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Des, bahçede karşılaştığı kangurudan kaçarken tökezleyerek yere düştü. Bu sırada kangurunun saldırısına uğrayan Des, peşini bırakmayan kanguruyla ayağa kalktıktan sonra kavga etmeye başladı. Eline aldığı ağaç dalıyla kendisini korumaya çalışan Des mücadeleyi kazanırken, olaydan yaralı kurtulmayı başardı. O anlar sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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