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Bahçesine giren köpeği tüfekle vurdu, röntgen filmi şok etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 17:58 | Son Güncelleme

Antalya'da büfe işleten M.U., bahçesine girip tavuklarına saldırdığını öne sürdüğü köpeği av tüfeğiyle vurdu.

Antalya'da büfe işleten M.U., bahçesine girip tavuklarına saldırdığını öne sürdüğü köpeği av tüfeğiyle vurdu. Köpeğin sahibi Tuncay Şengül, M.U.'dan şikayetçi olurken, hayvanın vücut röntgeninde yüzlerce saçma olduğu belirlendi.
Antalya'da yaşayan Tuncay Şengül, geçen cumartesi, Konyaaltı ilçesindeki iş yerinde beslediği 1 yaşındaki labrador cinsi köpeğinin, iş yerinin yanında bulunan büfenin bahçesine girdiği gerekçesiyle büfe sahibi M.U. tarafından tüfekle vurulup yaralandığı iddiasıyla şikayetçi oldu. M.U.'nun, tavuklarına saldırdığı iddiasıyla köpeğini vurduğunu söylediğini belirten Tuncay Şengül, olayın hemen ardından veterinere götürdüğü köpeğini, tedavisi sonrası bugün teslim aldığını aktardı.
KÖPEĞİN VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA SAÇMA
Köpeğe ait röntgen filminde ise baş, boyun, kol, göğüs ve bacak kısımlarında çok sayıda saçma tespit edildi. Hayvan hastanesi tarafından jandarmaya verilmesi için bir de rapor tutuldu. Raporla birlikte jandarma karakoluna giden Tuncay Şengül, köpeğine zarar veren M.U.'dan şikayetçi oldu. Olay günü köpeğin hiçbir canlıya zarar vermemesine rağmen av tüfeğiyle vurularak ciddi yaralar almasının hiçbir şekilde açıklanamayacağını belirten Şengül, Kimseye zarar vermedi bu zaman kadar. Bahçeyi temizlemek için açmıştık ama yan komşunun alanına geçmiş. Köpek oyun amaçlı tavuk ve kazların arkasından koşmuş o da ölmesini istediği için direkt sıkmış. Köpeğin yanında olsaydık belki bizi de vururdu. Hayvanı sevmeyen insanı da sevmez. Elinde silah görmedim ama 'Ben vurdum' dedi diye konuştu.
Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ise Meskun mahalde silah kullanmak zaten yasak. Ateşli silahını mı deniyor Köpek saldırmamış, havlamamış. İşin takipçisiyiz ne gerekiyorsa yapılacak. Sahipli hayvan olduğu için mala zarar vermekten yargılanacak. Bahçeye köpek girdiği için silahla vurulur mu dedi.

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