Bahçesine giren köpeği tüfekle vurup öldürdü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Altınekin ilçesinde, D.K., bahçesine giren sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Jandarma, D.K.'yi gözaltına aldı. Olay, ilçeye bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesine giren sokak köpeğini gören D.K. içeriden av tüfeğini alıp, geldi. D.K., köpeğe doğrulttuğu tüfeği ateşledi. Acı içinde kaçan köpeğin peşinden giden D.K., iki el daha ateş etti. Köpek, isabet eden saçmalarla öldü. Olay yerine gelen jandarma ekibi, ev sahibi D.K.'yi gözaltına aldı. Köpeği bahçesine girdiği için vurduğunu belirten D.K.'nin tüfeğine el konuldu. D.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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