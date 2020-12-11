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Bahçesine gübre döktüğü esnada devrilen traktörünün altında kaldı

11.12.2020 18:45 | Son Güncelleme:
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Bahçesine gübre döktüğü esnada devrilen traktörünün altında kaldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bahçesine gübre döktüğü esnada şarampole devrilen traktörünün altında kalan kişi, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla kurtuldu.Olay, Akyazı ilçesi Güzelek Mahallesi’nde meydana geldi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bahçesine gübre döktüğü esnada şarampole devrilen traktörünün altında kalan kişi, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla kurtuldu.

Olay, Akyazı ilçesi Güzelek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 45 yaşındaki Mustafa L. bahçesine gübre döktüğü esnada traktörü şarampole devrildi. Meydana gelen kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken traktörün altında kalan Mustafa L.’nin yardımına vatandaşlar koştu. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla traktörün altından kurtarılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Akyazı Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bahçesine gübre döktüğü esnada devrilen traktörünün altında kaldı

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