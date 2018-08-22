Bahçesini güneş panelinden elde ettiği enerji ile suluyor

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta, tamamen organik çilek, salatalık, domates, biber ve karpuz gibi ürünler yetiştiren Yunus Güler, bahçesinde kurduğu güneş panellerinden elde ettiği elektrik sayesinde çektiği su ile sulama yapıyor. ​Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi' projesinden yararlanan Yunus Güler, merkeze bağlı Kırköy beldesindeki sebze bahçesinde biber, domates, fasulye, salatalık, çilek yetiştiriyor. Yunus Güler, bahçesini, güneş panelleri kurarak elde ettiği enerji ile sondaj kuyusundan çektiği su ile sulama yapıyor. Bahçesinin beldeye 1,5 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirten Yunus Güler, "Elektrik maliyeti yüksekti. Ben de panelleri kurarak güneş enerjisi elde edip suyu güneş enerjisi ile çıkarmaya başladım. Paneller ile saatte 6 ton su çıkarıyorum. Ancak 100 ton suya ihtiyacım var. Bu nedenle güneş enerjisi ile çıkarılan suyu havuzda depolayıp damlama sistemi ile sebze ve çileklere su veriyorum. Paneller 380 watt sanayi elektriği üretiyor" diye konuştu. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Abdullah Aydoğdu ise Güler'in kendi imkanları ile 10 dekarlık alanı güneş panelleri ile suladığını bildirdi. Bu sistemin Muş'ta çiftçi tarafından ilk kez kullanıldığını belirten Aydoğdu, "Masrafsız elde ettiği enerji ile bahçesinde meyve ve sebze üretiyor. Çiftçimiz için büyük başarı. 10 panel ile 10 dekarlık alanı suluyor" dedi.



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