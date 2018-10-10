Bahçeye devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde, yaklaşık 4 metre yükseklikten bahçeye devrilen traktörün altında kalan sürücü İsa Yamaç (54), yaşamını yitirdi.
Kaza, Köyceğiz köyü Taşlık Mahallesi’nde meydana geldi. Köy sakinleri, sabah saatlerinde yaklaşık 4 metre yükseklikten bahçeye devrilen traktörün altında İsa Yamaç’ı hareketsiz yatarken buldu. Gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde İsa Yamaç’ın öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri ilk incelemelerinde kazanın gece saatlerinde olduğunu tespit etti. Evli ve 4 çocuk babası İsa Yamaç’ın cesedi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
OĞLUNUN YANINA DENEDİLECEK
İsa Yamaç’ın cenazesi köye getirileceği ve Perşembe günü öğle namazı ardından kılınacak cenaze namazı sonrası 2 yıl önce Ankara’da trafik kazası sonucu yaşamını yitiren oğlu Fatih Yamaç'ın (19) mezarı yanında toprağa verileceği öğrenildi.
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