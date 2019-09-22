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Bahis çetesi lideri ve kız kardeşi, düğün öncesi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 10:45 | Son Güncelleme

ADANA'da yılda 95 milyon lira kazanan yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

Bahis çetesi lideri ve kız kardeşi, düğün öncesi gözaltına alındı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da yılda 95 milyon lira kazanan yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Çete lideri Akın Ö.'nün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Adana'ya, kendisiyle birlikte gözaltına alınan kız kardeşi Özlem Ö.'nün düğünü için geldiği belirlendi. Akın Ö.'nün evinde yapılan aramalarda ise dolaptan 500 bin lira çıktı.
​İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) paravan şirket kurup, 7 ayrı internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye teknik ve fiziki takibe aldı. Çete lideri Akın Ö.'nün (38), kazandığı paraları 488 kişinin hesap numaraları üzerinden KKTC ve Ukrayna'daki hesaplara aktardığı ortaya çıktı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, çete üyesi 40 kişiyi gözaltına aldı.
YILDA 95 MİLYON
Çete lideri Akın Ö.'nün evinde yapılan aramada, dolapta 500 bin lira para ele geçirdi. Polis el konulan paraları uzun süre saymaya çalıştı. Ayrıca Akın Ö.'nün paraları kurduğu paravan şirket üzerinden yönettiği ve tüm hesap kayıtlarını bilgisayara tek tek not ettiğini anlaşıldı. Ayrıca evde 105 kişiye ait banka kartları, 100 sim kart ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Akın Ö.'nün yıllık 95 milyon lira para kazandığı saptandı. Ayrıca hesaplarını kullandıran kişilere de aylık ortalama bin 500 ila 3 bin lira arasında ödeme yaptığı tespit edildi. Yine çete yöneticilerinden Ali G.'nin 7 cep telefonu olduğu öğrenildi.
DÜĞÜN ÖNCESİ GÖZALTINA ALINDI
Akın Ö.'nün Adana'ya, kendisiyle birlikte gözaltına alınan kız kardeşi Gizem Ö.'nün düğünü için geldiği belirtildi. Gizem Ö.'nün bir dönem çetenin muhasebe hesaplarını tuttuğu bildirildi.
Düğünden 2 gün önce gözaltına alınan Gizem Ö. ve ağabeyi Akın Ö. ile birlikte diğer 40 çete üyesi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Soruşturma kapsamında 15 kişinin de arandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Bahis çetesi lideri ve kız kardeşi, düğün öncesi gözaltına alındıBahis çetesi lideri ve kız kardeşi, düğün öncesi gözaltına alındıBahis çetesi lideri ve kız kardeşi, düğün öncesi gözaltına alındıBahis çetesi lideri ve kız kardeşi, düğün öncesi gözaltına alındı

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