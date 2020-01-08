Bahis çetesinin banka hesaplarına 1 yılda 500 milyon TL'lik para giriş çıkışı olmuş

Müslim SARIYAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkezli 10 ilde düzenlenen, gözaltına alınan 81 şüpheliden 32'nin tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu dikkat çekti. Rapora göre çete üyelerinin banka hesaplarına, son 1 yılda toplam 500 milyon liralık para giriş çıkışı olduğu belirtildi. 41 şüphelinin banka hesaplarına ve araçlarına ise şerh konulduğu bildirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, yasadışı bahis oynatmak' suçlarıyla ilgili Bismil’de faaliyet gösteren organize suç örgütünün yapılanmasının ortaya çıkmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler 4 gün önce, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Bingöl, Batman, Balıkesir, Tekirdağ ve Amasya'da eş zamanlı düzenledi. 300 polisin katıldığı operasyonda, toplam 81 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 45'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 36 şüpheliden 32'si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

MASAK RAPORU DUDAK UÇUKLATTI

Operasyon kapsamında Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı’na MASAK tarafından gönderilen raporunda, çete üyelerinin banka hesaplarına son 1 yılda yaklaşık 500 milyon TL giriş- çıkış olduğu tespit edildi. Raporun savcılık dosyasına girmesinin ardından şüphelilerden 41'inin araç ve banka hesaplarına şerh konulduğu belirtildi.

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