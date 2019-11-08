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Bahis operasyonu; elbise dolabındaki 3 milyon lira böyle bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 11:29 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da yasa dışı bahis oynatan şebekeye geçen salı günü düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alınmıştı.

Çağatay KENARLI-Ali ABLAY İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da yasa dışı bahis oynatan şebekeye geçen salı günü düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin paraları sakladığı lüks rezidanstaki dairede elbise dolabına saklanan 3 milyon 128 bin liranın bulunması ve ekiplerin evde yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı sanal bahis oynatan şüphelileri yaklaşık 6 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takiple belirlendi. Polis ekipleri geçen salı günü 21 ilçede bulunan 52 adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek, hakkında yakalama kararı bulunan 41 kişiyi gözaltına aldı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda, 61 cep telefonu, 50 simkart, 5 hafıza kartı, 9 flash bellek, 7 bilgisayar, 2 tablet, 22 bankamatik fişi, 73 banka kartı ile toplam 3 milyon 128 bin 610 lira ve 540 dolar ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında şüphelilerin kullandığı 4 lüks araca da el konuldu.

ATM SORUMLUSU FETÖ FİRARİSİ ÇIKTI
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına aldığı şüphelilerden M.A.’nın şebekenin ATM sorumlusu olduğunu belirledi. M.A.’nın yapılan sorgulamasında FETÖ’den kaydı olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

PARALARI KRİPTO PARALARA ÇEVİREREK KOLAY TAŞIYORLAR

Gözaltına alınan şüphelilerin, sanal bahis şebekesinin kasası için çalışan kuryeler olduğu belirlendi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşların oynadığı bahislerden toplanan paralar, sistemin çağrı merkezine QR kodlarla iletiliyor. Sistemin çağrı merkezi ise bu kodları İstanbul genelinde çalışan kuryelerine bildirerek özellikle akşam 18.00 sabah 06.00 saatleri arasında tüm ilçelerde bulunan bankamatikler aracılığıyla çekerek, üst kuryelere veriyor ve paraları güvenli ev olarak belirledikleri kasaya götürüyor. Kasalarda toplanan paralar, kripto para birimlerine çevrilerek daha kolay taşınması da sağlanıyor.

ELBİSE DOLABINDAN ÇIKAN PARALAR POLİS KAMERASINDA
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskın polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin bankamatiklerden para çekme anları ve topladıkları paraları valizlerle Küçükçekmece Halkalı'da bulunan bir rezidansa getirmeleri yer aldı. Polis ekiplerinin rezidansta yaptığı aramalar sırasında elbise dolabı ve evde bulunan çekmecelerde saklanan paraların ele geçirilmesi saniye saniye kameralara yansıdı. Gözaltına alınan 41 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

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