Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, kuponlarda montaj yaparak bahis oynamak isteyenleri dolandıran çete çökertildi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 8 aydır yürütülen çalışma kapsamında, Ankara, Antalya, Hatay, Mardin ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, montajla kazanılmış gibi gösterilen bahis kuponlarını sosyal medya üzerinden yayarak bahis oynamak isteyenleri dolandıran 14 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların, bahis oynamak isteyenlerle, özel mesaj atarak ve cep telefonuyla arayarak görüştüğünü belirleyen polis ekipleri, çetenin "çerez" diye kodlandırdığı 105 kişiden 500 bin lira dolandırdığını tespit etti.
Sabıka kaydı bulunan zanlılardan örgüt lideri M.A ile 7 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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