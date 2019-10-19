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Bahis oyunlarında şike davasında karar:  9 yıllık davada tüm sanıklar beraat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 14:59 | Son Güncelleme

Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA- Bazı futbol müsabakalarına ilişkin bahis oyunlarında manipülasyon yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 2010 yılından bu yana yargılanan aralarında eski futbolcular Tanju Çolak, Fatih Akyel, Erkan Ergün ve öldürülen iş insanı Ali Rıza Gültekin'in de bulunduğu 71 sanıklı davada karar çıktı.

Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA- Bazı futbol müsabakalarına ilişkin bahis oyunlarında manipülasyon yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 2010 yılından bu yana yargılanan aralarında eski futbolcular Tanju Çolak, Fatih Akyel, Erkan Ergün ve öldürülen iş insanı Ali Rıza Gültekin'in de bulunduğu 71 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmak" suçlarından tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.
İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar katılmazken, bazı sanık avukatları ve şikayetçi sıfatıyla Spor Toto Başkanlığı adına avukat Sercan Mumcu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) avukatı Doğan Aydoğdu hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAADA BERAAT İSTEDİ
Duruşma savcısı mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaada, 4 Eylül 2009 tarihinde ve öncesinde bazı futbol müsabakalarının sanıklar tarafından manipüle edilerek bu maçların konu edildiği bahis organizasyonlarında oynayıcıların algılarını yanılttıkları, sanıkların oyunları müdahalelerle kendi lehlerine olacak şekilde yönlendirdikleri, sanıkların haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla dava açıldığı belirtildi. Sanıklardan Erkan Ergün'ün Nurettin Günay'dan talimat aldığı, bu talimatlarla futbol müsabakalarını manipüle ettikleri, sanıkların bahis oyunlarında yer alan maçları manipüle ederek kamu kuruluşları olan TFF'nin zararına olacak şekilde haksız kazanç sağladıklarının iddiaları da mütalaada hatırlatıldı. Mütalaada, "Örgütün varlığının kabul edilmesi için hiyerarşik ilişki içindeki en az üç kişinin olması gerekir. Somut olayda, sanık beyanları, tutanaklar, soruşturma evrakları incelendiğinde sanıklar arasında hiyerarşik bir birlikteliği gösterir nitelikte delil bulunmadığının anlaşıldığı kaydedildi.
Ayrıca 29 Haziran 2012 tarihli bilirkişi raporuna olaya konu maçlarda, manipülasyon olduğuna dair herhangi bir tespitin yapılamadığı vurgulandı. Mütalaada bu nedenlerden dolayı, sanıkların "Örgüt kurma ve suç örgütüne üye olmak, nitelikli dolandırıcılık" suçlarından beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

"ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDİYOR"
Şikayetçi Spor Toto Başkanlığı avukatı ve şikayetçi TFF avukatı ise savcının mütalaasına karşı "Şikayetimiz devam ediyor" dedi.
Mahkeme başkanı, sanık avukatlarına esasa ilişkin son savunmaları için söz verdi. Sanık avukatları müvekkilleri hakkında mütalaa doğrultusunda beraat kararı verilmesini talep etti. Sanık Tanju Çolak'ın avukatı Nima Yari, " Mütalaaya katılmaktayız. Hiçbir evrakta müvekkilimin adı geçmemektedir. Ancak adına sadece iddianamede yer verilmiştir" dedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki "Örgüt kurma ve üye olma" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından somut, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği için tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Heyet, Beşiktaş'ta 2018 yılında bir apartman dairesinde kurşunlanarak öldürülen iş insanı Ali Rıza Gültekin hakkındaki suçlamanın da ölmüş olması nedeniyle düşürülmesine hükmetti.

İDDİANAME
İddianamede, şüphelilerin, uluslararası yasadışı bahis örgütünün faaliyetleri çerçevesinde, Türkiye'de oynanan bazı futbol karşılaşmaları ile bahis oyunlarında manipülasyon yapılması eylemine karıştıkları belirtiliyordu.
İddianamede, sanıklar Nurettin Günay ile Erkan Ergün'ün "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yapmak" suçlarından 4 ile 13'er yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.
Aynı iddianamede, sanıklar Ali Rıza Gültekin ve Tanju Çolak'ın aralarında bulunduğu 69 sanığın ise "suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüte üye olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yapmak" suçlarından 3 ile 10'ar yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

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